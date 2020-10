El letrado del exfuncionario habló sobre el rol del dirigente social en la disputa Fuente: Télam

El abogado del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevere, Rubén Pagliotto, apuntó contra la hermana del exfuncionario, Dolores Etchevere por su rol en la usurpación de tierras familiares en Entre Ríos y aseguró que "está utilizando y estafando" a Juan Grabois, el dirigente social afín al Gobierno que apoya la toma.

"Ella dice que le cedió a Grabois, o al movimiento que se referencia con Grabois, el 40% de lo que ella hereda. Pero es el 40% de la nada", explicó el letrado que representa a Luis Miguel Etchevere. "Es muy fácil regalar lo que no es de uno. Ella no podía hacerlo, porque ya se había desprendido", sostuvo Paglitto, en diálogo con radio La Once Diez.

"Está utilizando y estafando a Grabois, porque Grabois está convencido", insistió. "Ella lo que hizo es donar algo que no puede donar, porque ya se había desprendido" de su parte de la herencia, dijo. "Lo lamento por Grabois y por la gente del Proyecto Artigas, que han recibido como regalo algo de alguien que no lo podía regalar, porque no era dueña", lanzó.

En ese sentido, detalló: "El 50% del campo corresponde a la viuda de Etchevehere, como socia de la sociedad conyugal, y el resto se distribuye en partes iguales entre cada uno de los cuatro hijos, 12,5% cada hermano, y 12,5% para Dolores. Dolores se endeudó y echó mano de las acciones para honrar la deuda. Hoy, en la sociedad, en lugar de Dolores Etchevehere, está la sociedad a la que ella le cedió sus acciones", sostuvo.

La empresa familiar de los Etchevehere, Las Margaritas S.A., denunció que unas 40 personas habían ingresado ilegalmente al campo y permanecían allí. Esta semana, productores de la zona se movilizaron en Santa Elena, frente al campo, y realizaron una vigilia durante un día en repudio a la toma. El abogado de Etchevere opinó: "Estamos poniendo en vilo la tranquilidad de [la localidad de] Santa Elena por una persona que no se sabe si está delirando, pero que está llevando a que otros cometan delitos".

Grabois informó días atrás a radio El Destape que la hermana del exfuncionario le hizo una cesión del 40% de las tierras para desarrollar un proyecto agroecológico, y la defendió públicamente. "Queremos que Dolores Etchevehere pueda utilizar sus bienes igual que sus hermanos", dijo el dirigente. Además señaló que ella "no quiere que las tierras de las que es parte se usen para cometer delitos [...] los Etchevehere manejan la provincia de Entre Ríos, son atemorizantes".

Según un documento de la denuncia proporcionado a LA NACION por Pagliotto, se hizo una denuncia contra Facundo Taboada-apuntado por Luis Miguel Etchevehere como líder de la ocupación- por los presuntos delitos de acción pública y contra los que participaron o hayan formado parte "en la comisión de hechos antijurídicos que, en aproximación típica, precipitaron en el delito de usurpación". Además, se solicitó una orden de desalojo a la Procuración General de Entre Ríos. El documento está firmado por Leonor Beatriz de Etchevehere y Pagliotto.

