Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025: consultá el padrón definitivo

Los electores bonaerenses eligen el domingo 26 de octubre a diputados y senadores nacionales, y quienes precisen saber dónde votan en Buenos Aires por las Elecciones 2025 deberán consultar el padrón definitivo, provisto por la CNE (Cámara Nacional Electoral).

La consulta del padrón es elemental para evitar demoras durante la votación

Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para la consulta del lugar de votación.

Siguiendo algunos pasos sencillos, los votantes pueden acceder a toda la información necesaria para el día de los comicios.

1 Buscar el padrón electoral online

Acceder a través del sitio oficial de la CNE.

2 Ingresar datos personales

Completar un formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece el elector.

3 Verificación del usuario

Introducir un código de validación captcha que el sistema solicita antes de hacer clic en “Consultar”.

La consulta del padrón definitivo permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: el nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.

Esta información, consultada previamente, permitirá agilizar la votación en la jornada electoral, ya que se podrá brindar a las autoridades de mesa los datos necesarios para facilitar la búsqueda en los listados.

Cómo votarán los bonaerenses en las elecciones legislativas de octubre

En los comicios de octubre se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Cómo se verá la Boleta Única de Papel para provincia de Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la boleta incluye 15 fuerzas políticas que se disputan las 35 butacas que se renuevan en la Cámara de Diputados.

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza), la Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y rechazó la reimpresión de las boletas que llevan la cara de Espert.

Entonces, los bonaerenses el 26 de octubre encontrarán la boleta tal como se diseñó originalmente.

Boleta Elecciones 2025 Buenos Aires Electoral.Gob.Ar

Pasos para votar con la Boleta Única de Papel