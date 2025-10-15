Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025: consultá el padrón definitivo
La consulta previa del listado de electores facilitará la búsqueda y estadía en el lugar de votación en la jornada de los comicios
Los electores bonaerenses eligen el domingo 26 de octubre a diputados y senadores nacionales, y quienes precisen saber dónde votan en Buenos Aires por las Elecciones 2025 deberán consultar el padrón definitivo, provisto por la CNE (Cámara Nacional Electoral).
Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025
La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para la consulta del lugar de votación.
Siguiendo algunos pasos sencillos, los votantes pueden acceder a toda la información necesaria para el día de los comicios.
Buscar el padrón electoral online
Acceder a través del sitio oficial de la CNE.
Ingresar datos personales
Completar un formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece el elector.
Verificación del usuario
Introducir un código de validación captcha que el sistema solicita antes de hacer clic en “Consultar”.
La consulta del padrón definitivo permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: el nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.
Esta información, consultada previamente, permitirá agilizar la votación en la jornada electoral, ya que se podrá brindar a las autoridades de mesa los datos necesarios para facilitar la búsqueda en los listados.
Cómo votarán los bonaerenses en las elecciones legislativas de octubre
En los comicios de octubre se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.
Cómo se verá la Boleta Única de Papel para provincia de Buenos Aires
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la boleta incluye 15 fuerzas políticas que se disputan las 35 butacas que se renuevan en la Cámara de Diputados.
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por LLA (La Libertad Avanza), la Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires y rechazó la reimpresión de las boletas que llevan la cara de Espert.
Entonces, los bonaerenses el 26 de octubre encontrarán la boleta tal como se diseñó originalmente.
Pasos para votar con la Boleta Única de Papel
- El elector recibe la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
- En la cabina de votación, se marca el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).
- Se dobla la boleta por la línea punteada.
- Se deposita en la urna.
- Finalmente, se firma el padrón y se recibe la constancia de voto y el DNI.
