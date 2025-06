Las elecciones en Misiones son hoy, domingo 8 de junio. En esta ocasión, los misioneros elegirán sus representantes legislativos a nivel provincial y hasta las autoridades locales de algunos municipios. Para conocer el lugar de votación que le toca a cada elector, es necesario consultar del padrón electoral, que está disponible de forma online.

Dónde voto en Misiones: consultá el padrón electoral para las elecciones hoy

Los ciudadanos residentes de la provincia de Misiones —tanto nacionales como extranjeros— pueden consultar el padrón electoral que dispuso el Tribunal Electoral de la provincia antes de los comicios. De esa forma pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación. Cabe aclarar que los extranjeros que habiten en alguna ciudad misionera están habilitados a sufragar en todos los comicios que se convoquen para elegir únicamente cargos municipales.

Este se encuentra disponible de forma online. Para hacer la consulta, primero se debe indicar si es ciudadano argentino u extranjero. Luego, se deben puntualizar la matrícula y el género, además de rellenar el campo de verificación.

La consulta permite conocer con exactitud la información sobre el lugar de votación, con el nombre del establecimiento y dirección, el número de mesa y el número de orden para el acto electoral de junio.

Documentos válidos para votar en las elecciones de Misiones 2025

El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones señala en su sitio oficial que se puede usar cualquier tipo de documentación para votar, siempre que sea el último ejemplar. Eso quiere decir los electores no podrán emitir su voto si presentan un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. En ese sentido, estos son los documentos habilitantes para sufragar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta (del DNI libreta celeste)

DNI tarjeta

Cómo se vota en Misiones

¿Cómo es el voto electrónico en Misiones?

En la provincia existen dos sistemas de voto. Por un lado, está el tradicional con boleta partidaria de papel. Esto quiere decir que hay una boleta por cada fuerza política que detalla sus candidatos. Los electores deben elegir una en el cuarto oscuro, meterla en el sobre e introducirla en la urna.

Por otro lado, en algunos puntos del distrito está habilitado el Vo.Co.Mi. (Voto Codificado Misiones), un sistema de votación electrónico que utiliza una combinación de componentes de hardware y software que permiten al elector imprimir su boleta codificada con un código QR.

El voto se realiza sobre una pantalla táctil, y al finalizar la selección, se imprime el sufragio con una impresora térmica. El elector tiene la posibilidad de corroborar que su elección se encuentra debidamente codificada utilizando el lector de código QR, que muestra en pantalla la información contenida en dicho código.

A partir de la sanción de la Ley XI-N°6, se estableció la implementación gradual y progresiva de un sistema de emisión de sufragio y escrutinio por medios electrónicos. Se empezó a utilizar en 2013 y de a poco se va incorporando a distintas partes de la provincia. Este año, se suma el municipio Candelaria al listado de localidades misioneras que utilizan este sistema de votación.

Qué pasa si no voto en las elecciones de Misiones 2025

Ley Electoral de Misiones establece que el voto es “universal, directo, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos mayores de 16 años que están inscriptos en el padrón electoral y que no se encuentre alcanzado por las inhabilitaciones a hacer deben asistir a los comicios de este domingo 8 de junio.

En Misiones el voto es obligatorio Santiago Hafford

Quienes no se presenten a la mesa de votación durante esta jornada y no puedan justificar que no emitió su voto, serán sancionadas por la Justicia Electoral. Está establecido que recibirán una multa económica “igual al 50% del sueldo básico de la categoría 12 de la Administración Pública Provincial”.

Además, también se puede aplicar la privación de los derechos políticos en las elecciones provinciales por uno a 10 años a quienes incurren en alguno de los hechos penados por la ley.