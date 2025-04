Duelo nacional de siete días por la muerte del papa Francisco: qué significa

Conocida la noticia de la muerte del papa Francisco, el gobierno argentino decretó siete días de duelo nacional.

Este tipo de medida de luto y conmemoración suele tomarse ante tragedias o fallecimientos de personas notables para el país, como ocurrió en su momento con Diego Maradona y el expresidente Ricardo Alfonsín o la reciente inundación en Bahía Blanca que se cobró varias vidas, y tiene, sobre todo, un objetivo de homenaje y respeto.

La extensión de los días de duelo queda a consideración del Gobierno que lo decreta, pero no significa que se traten de días feriados, por lo que la mayoría de las actividades se desarrolla con normalidad.

El principal símbolo de manifestación del luto es izar las banderas argentinas a media asta en edificios públicos. Asimismo, implica la suspensión de actos oficiales, salvo que tengan relación con la muerte del Papa.

“Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El Presidente de la Nación decretará siete días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Q.E.P.D”, informó en la mañana de este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni. A lo largo de estos siete días (desde hoy), los medios de comunicación deben utilizar el lazo o crespón negro como muestra de respeto.

Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres.



El Presidente de la Nación decretará siete días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre.



Q.E.P.D. — Manuel Adorni (@madorni) April 21, 2025

Algunas instituciones y/o organismos públicos pueden sumarse a tomar medidas de duelo con decisiones propias. Por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender todos los partidos previstos para este lunes.

🎙️ #ComunicadoDePrensa Se suspenden todos los partidos programados para el día de hoy.



📝https://t.co/Xsr9p9aAZW pic.twitter.com/HKRSUYx5Fb — AFA (@afa) April 21, 2025

De este modo, quedaron postergados los tres encuentros que se iban a disputar en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol: Tigre vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Barracas Central e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi.

LA NACION