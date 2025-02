La reacción de Kicillof a la eliminación de la Secretaría de Vivienda

Luego de que el Gobierno nacional reestructurara el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, a través del Decreto 70/2025, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei por la eliminación de la Secretaría de Vivienda, una de las decisiones clave en la nueva medida ejecutiva. El mandatario provincial aseguró que se trata de “la misma receta de ajuste con los mismos resultados de siempre”, denunció que Nación paralizó la construcción de 16.000 viviendas en territorio bonaerense y aseguró que su gestión asumió la ejecución de 8000 inmuebles con fondos propios.

“Parece que a Milei no le alcanzó con paralizar 16 mil obras de viviendas en la provincia de Buenos Aires y ahora disuelve la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Dejar en el camino a millones de argentinos que sueñan con un hogar propio es luchar contra la casta?”, introdujo Kicillof en su cuenta de X, en pleno enfrentamiento de la Provincia con Nación por -entre otras cuestiones- el recorte de fondos.

Y agregó: “Pueden intentar disfrazarla con teorías obsoletas y argumentos falsos, pero es la misma receta de ajuste, con los mismos resultados de siempre. Festejan los especuladores y lo sufren el pueblo trabajador y las miles de familias que se quedan sin la posibilidad de acceder a un techo digno”.

Parece que a Milei no le alcanzó con paralizar 16 mil obras de viviendas en la provincia de Buenos Aires y ahora disuelve la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Dejar en el camino a millones de argentinos que sueñan con un hogar propio es luchar contra la casta?



Pueden… https://t.co/PfaDTt5dX2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 12, 2025

Crítico de la medida oficialista, Kicillof indicó que hay 8000 viviendas en ejecución con “fondos propios”. “Vamos a hacer lo imposible para terminarlas, aunque nos quiten recursos y nos ataquen, porque tener una casa propia no es un negocio, es un derecho”, cerró.

Antes del gobernador se había manifestado su ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis (también exministra de Economía de Alberto Fernández durante 24 días). “El Gobierno nacional tiene abandonadas 16.147 viviendas en la Provincia de Buenos Aires, en distinto grado de avance (algunas hasta el 90%) que se hicieron con los impuestos de todos los argentinos”, denunció la funcionaria bonaerense.

La economista y extitular de Banco Nación apuntó que “la gente les importa nada”. “Desde el inicio de la gestión de Milei estamos haciendo todo lo posible para que nos transfieran (legalmente) las obras para poder avanzar. Nosotros seguiremos insistiendo junto a los municipios y mientras tanto avanzamos con las obras en los 135 municipios ”, sostuvo luego.

Nosotros seguiremos insistiendo junto a los municipios y mientras tanto avanzamos con las obras en los 135 municipios. — Silvina Batakis (@sbatakis) February 11, 2025

Provincia vs. Nación

El reclamo de Kicillof se da en pleno enfrentamiento de la provincia de Buenos Aires con el Ejecutivo nacional por los fondos coparticipables que recortó Milei desde el inicio de su gestión, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo de Integración Socio Urbana, el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad y dinero para obras públicas.

“Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia, podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente, respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas. Y si quiere discutir con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos las estrategias de seguridad, lo invito a mi despacho o espero su invitación”, había dicho a principios de febrero luego del asesinato de un repartidor en Moreno, en la misma línea que su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Presidente:

Usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia. Desde que asumió como primer mandatario, decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución. En nombre del ajuste salvaje que está realizando,… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 1, 2025

“Trabajo todos los días pero no estamos conformes. Esto se soluciona con inversión, no con campaña. La motosierra es absolutamente incompatible con la inversión en seguridad y el Gobierno dice que nada tiene que ver con nada. Milei ayuda pero no se trata de ayudar o no ayudar. Necesitamos que se haga cargo de sus responsabilidades”, denunció Kicillof la semana pasada en diálogo con C5N. Además, continuó: “El gobierno nacional es responsable del narcotráfico, no es responsabilidad de las provincias el narcomenudeo. Cada gramo de cocaína que está en los barrios de la Provincia entró por una frontera y recorrió 1500 km. Tienen la responsabilidad [Patricia] Bullrich y Milei de controlar. Nosotros estamos abiertos a hablar, hemos hecho mesa”.

Reestructuración en Hacienda

El Decreto 70/2025 establece -entre otros puntos- la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con sus respectivas subsecretarías. En consecuencia, sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción para incluir temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional. Tal como publicó LA NACION, la decisión implica una reorganización del personal que hasta ahora se desempeñaba en el área eliminada, quedando sujeto a un proceso de reasignación o, en algunos casos, desvinculación conforme a la normativa vigente.

Por otra parte, en el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.

Decreto 70/2025

En tanto, la Subsecretaría de Integración Sociourbana, foco de múltiples polémicas por la gestión del fondo fiduciario de integración socio urbana (FISU) -gestión por la cual fue denunciado Juan Grabois-, que depende de la Secretaría de Obras Públicas, no fue eliminada, aunque se modificaron sus objetivos.

Otro de los puntos del decreto es la reorganización de la Secretaría de Transporte, que ahora se estructura en subsecretarías dedicadas al transporte automotor, ferroviario y aéreo. Esto con el objetivo de mejorar la coordinación y regulación de estos sectores estratégicos. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda mantiene su función central en la gestión de los recursos del Estado, con subsecretarías de Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial.

Respecto a la inversión pública, la Secretaría de Obras Públicas amplía su rol y suma funciones con un énfasis en la integración socio-urbana; se encargará de formular y ejecutar políticas en materia de infraestructura habitacional, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras de infraestructura vinculadas al espacio público.

LA NACION