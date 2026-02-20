Dura crítica de Villarruel al modelo económico de Milei: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei. Después de que el Gobierno consiguiera avanzar con el proyecto de reforma laboral en el Congreso, Villarruel salió criticar con dureza el modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que ya provoca un impacto en la industria nacional.

La excompañera de fórmula de Milei se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones.

La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

Para Villarruel, esa decisión “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.

En otro capítulo de la ruptura entre el Presidente y su vice, la titular del Senado fijó su posición en medio de la pelea de Milei contra Paolo Rocca, CEO de Techint, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y de Aluar; o los empresarios textiles, por las consecuencias de la apertura comercial.

Dicho de otro modo: Villarruel sugirió que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial.

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social “X”.

En su mensaje, Villarruel advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.

De la misma manera que decidió subirse a la pelea con Rocca, por la compra de tubos de acero a una firma de origen indio para ser usados en el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, Milei volvió a confrontar esta semana con uno de los empresarios más importantes del país para defender su modelo económico.

En las redes, respaldó los tuits de militantes libertarios en los que acusaban a Madanes, un peso pesado en el denominado “círculo rojo”, de haber sido un “fan” de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio interior, “un amante de los gobiernos kirchneristas” y un “defensor del cepo cambiario ad infinitum”.

La mayoría de los tuiteros de LLA apeló al mismo argumento para criticar a Madanes por el cierre de la fábrica de Fate en San Fernando: dijeron que la “casta” empresarial no está dispuesta a competir y presiona al Gobierno para mantener la ayuda o “prebendas” del Estado. Milei avaló esos ataques en sus redes. Fue después que ordenara que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos.

En la Casa Rosada niegan que haya una crisis industrial y machacan con que los empresarios deben bajar los costos y competir. No obstante, en los últimos meses, al menos 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales, según consignó LA NACION.

A raíz del conflicto con Rocca, a quien apodó “Don Chatarrín” y llegó a acusar de haber participado de un supuesto plan para “terminar” con el Gobierno de LLA, el Presidente retomó su batalla contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó hace tres semanas desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest.

Luego, a través del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la Casa Rosada se enfrentó contra los textiles.