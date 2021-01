"Vacuna trucha": la demoledora crítica de Durán Barba a la Sputnik V

Sobre la imagen de Mauricio Macri, el excolaborador cree que si bien hoy no tiene "una buena imagen" política "nada es definitivo" Fuente: Archivo

Jaime Duran Barba, el exasesor de Cambiemos, dijo que la vacuna Sputnik V "es una vacuna trucha" y cuestionó la escasa "capacidad de escucha" de la política argentina. También abordó la caída de la imagen de Mauricio Macri, de quien no espera que sea candidato a legislador "porque no le gusta el Congreso".

Durán Barba, que se describió "nervioso y preocupado" por la evolución del coronavirus en el mundo pues "transitamos un momento crítico en la humanidad", no avala la aplicación de la Sputnik V en el país. "Me preocupa que Argentina esté aplicando la vacuna menos probada del mundo. Acá, en Ecuador estamos aplicando Pfizer, que cumple con todos los estándares y disposiciones. En Argentina la vacuna que aplican no cumplió con los requisitos normales y no tiene claridad", dijo el exasesor, y remató: "Es una vacuna trucha".

A su vez, con relación al rol de la oposición en el gobierno actual, consideró que "hay poca capacidad de escucha en la política de Argentina" y que "la mentalidad es: yo soy la patria y vos sos un traidor", aunque eso, para él, es algo que se remonta a "la época de Perón". Sin embargo, "si comparamos la oposición que hace Macri y su gente con la que le hacían a él los de este Gobierno... cuando casi le muelen a piedrazos el Congreso cuando se aprobó una ley de seguridad social bastante mejor que la de Fernández", parecieran que "no son iguales".

Por otra parte, sobre la imagen de Mauricio Macri, el excolaborador cree que si bien hoy no tiene "una buena imagen" política "nada es definitivo". "¿Qué otro adversario de Cristina Fernández de Kirchner sacó un 40%? Mauricio Macri es una persona que tiene peso".

"Creo que Macri tiene tanta vida política como la que tenía Fernández hace cinco años. Aunque hace cinco años Alberto Fernández estaba peor, no había ganado ninguna elección", reflexionó Durán Barba, para quien intentar "adivinar el futuro" a un año en política "es una locura" porque "nadie sabe que va a pasar".

Y puntualizó en el caso de Máximo Kirchner: "Tiene una pésima imagen y eso no quiere decir que no pueda ser presidente, como el caso de Alberto Fernández, nadie habría dicho dos años atrás que sería presidente". Por eso, "las imágenes no son determinantes del futuro, son datos del presente para que los políticos inteligentes trabajen para mejorar".

Sin embargo, no cree que el expresidente se postule como candidato en las próximas legislativas. "Supongo que seguirá haciendo lo que hace. No creo que sea candidato a diputado porque no es una persona que le guste el Congreso", dijo.

También consideró que Horacio Rodríguez Larreta es el "mejor posicionado" en su forma de ver, aunque piensa que Maria Eugenia Vidal, "podría crecer también".

