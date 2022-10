Duro cruce entre Diego Brancatelli y Gabriela Cerruti por la denuncia de Alfa, el participante de Gran Hermano

escuchar

En las últimas horas, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, y el periodista kirchnerista Diego Brancatelli protagonizaron un encendido cruce en las redes por los dichos de Alfa, uno de los participantes del programa Gran Hermano (GH), que aseguró que fue “coimeado” por el presidente Alberto Fernández. “Háganse respetar con los poderosos”, acusó el periodista. “¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano?”, replicó la funcionaria.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Brancatelli cuestionó la difusión que le dio la vocera presidencial a los dichos del participante Walter Santiago, en Gran Hermano. “El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó q hacer eso era acertado, sepa q nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al Macrismo. No hagan más nada” (sic), escribió Brancatelli.

No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión.

Lo que digo es q tenemos 100% de inflación, un país q necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al Macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH.

Háganse respetar con los poderosos. https://t.co/grgRUemLpj — Diego Brancatelli (@diegobranca) October 20, 2022

Enseguida, la funcionaria decidió responderle y salió al cruce: “¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau”.

Sin embargo, Brancatelli contrarrestó al decir que no había insinuado eso y aclaró que entiende que hay problemas más importantes: “No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al Macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos”.

Con la necesidad de aclarar lo que había argumentado, Cerruti insistió que él no habría hecho el mismo comentario “si el Presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable”. Y agregó: “Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo. Saludos!”.

Un participante de Gran Hermano acusó al Presidente de hechos de corrupción

El periodista de Argenzuela, en C5N, continuó: “Gaby, salió por Pluto TV. Ni siquiera por Telefe. Han dicho cosas peores de Alberto. En todo tipos de programas. El error es que vos salgas a combatir a GH. Un RealityShow. Ese Alfa es un personaje residual, que nadie toma en serio las barbaridades que dice. Error no forzado”.

Y profundizó: “Duele que una funcionaria (del palo de los medios) chicanee a un Periodista. Mientras no hicieron nada x recuperar la ley de medios”. “Quiero un Gobierno con carácter. Peronista. Quiero una Argentina con un proyecto Nacional y Popular. Y vos, entre otros, están haciendo todo lo posible para que el Macrismo vuelva al poder”, sentenció.

La denuncia del Gobierno contra el “Alfa” de Gran Hermano

Más temprano, la vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a referirse a los dichos que salieron al aire en Gran Hermano, el reality de Telefe donde un participante aseguró que conoce al presidente Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción.

“Hay que marcar que hay cosas que no podemos dejar pasar”, dijo la funcionaria nacional en una entrevista radial al referirse a las palabras de Walter Santiago, uno de los integrantes del programa conocido como “Alfa”, luego de que asegurara que el mandatario argentino le ofreció dinero a cambio de un motivo que no especificó.

“El cruce de la política con el espectáculo comenzó en los 90 con los programas masivos donde lo que sucede impacta en el sentido común colectivo y genera sentido. No es ingenuo lo que sucedió. Se lo comunicamos a Telefe y a la productora de Gran Hermano”, remarcó Cerruti.

En diálogo con radio Perfil, la portavoz del Gobierno insistió en que comentarios como el del participante del reality no se puede dejar pasar por alto. “Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más. No se puede decir cualquier cosa de la gente, no se puede seguir mintiendo, engañando, creer que esta libertad en la cual estamos sumergidos por las redes sociales o por el vale todo sea utilizada para hacer una campaña como se está haciendo”, dijo, a la vez que consideró que este tipo de expresiones “hieren a la democracia” y que hay una campaña contra la dirigencia política y social.

Además, el presidente Alberto Fernández le pidió a su abogado Gregorio Dalbón que inicie acciones judiciales contra el participante del programa Gran Hermano Walter Santiago, de 60 años -apodado Alfa-, si este no se retracta de sus dichos dentro de la casa con los que involucró al mandatario en hechos de corrupción.

“Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al Presidente de la Nación, Alberto Fernández [lo arrobó] me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación”, escribió el letrado que también representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

