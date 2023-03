Duro cruce en Mendoza entre las autoridades de la UCR y Pro que tiene impacto en Juntos por el Cambio

escuchar

MENDOZA.- Por ahora, en la “tierra del sol y del buen vino” no hay brindis posible entre todos los integrantes de la coalición gobernante. Los cruces entre los principales referentes de Cambia Mendoza están a la orden del día, lo que hace recrudecer la interna, que tiene como protagonistas excluyentes a los legisladores nacionales Alfredo Cornejo, exmandatario radical mendocino, y Omar De Marchi, líder de Pro en la provincia cuyana, quienes buscan quedarse con el sillón de la Gobernación en los próximos comicios. El motivo de la puja es que el referente “amarillo” y hombre de Horacio Rodríguez Larreta en el interior del país, sigue jugando al misterio, demorando su definición de si competirá en las PASO por dentro o por fuera del frente, lo que exaspera a la UCR. En ese tren sin un final a la vista, en las últimas horas surgieron nuevos cortocircuitos, luego del cierre de listas el sábado para las elecciones desdobladas en 7 municipios, que se realizarán el 30 de abril, las PASO, y el 3 de septiembre las generales, donde De Marchi no presentó candidatos propios, lo que fue “celebrado” por el radicalismo, que se jacta de llevar al Pro adentro de la alianza oficialista.

Fue el presidente de la UCR de Mendoza, Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, quien utilizó las redes sociales para mandarle un mensaje a las autoridades amarillas, mientras hacía un balance de cómo jugará Cambia Mendoza en estas comunas, donde considera que habrá unas “PASO competitivas”, aunque las encuestas favorecen al justicialismo. “El PRO de Omar De Marchi no presentó candidatos en ningún departamento”, disparó el referente del radicalismo. Frente a esa publicación, el presidente del Pro, Álvaro Martínez, le respondió con dureza: “No queremos ser socios de tus derrotas ¿Está claro?”.

✔️El PRO de Omar De Marchi no presentó candidatos en ningún departamento. — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) March 12, 2023

Así, el delfín de De Marchi en tierra cuyana subió el tono de su mensaje contra el titular de la UCR. “Muy poco serio, Tadeo García Zalazar. La soberbia les ha hecho perder aliados importantes y cometer graves errores de gestión. Es nuestra decisión no participar en los 7 municipios, lo que debería preocuparte. No tirar chicanas por TW”, indicó Martínez, y completó: “Es muy difícil construir, cuando siempre te mandan a agredir. Ese formato de inventar siempre un enemigo le hace mucho daño a Mendoza. Que quede claro, trabajamos para unir a los mendocinos y poder cambiar Mendoza en serio. Nuestro turno es en junio. Nos vemos allí. Abrazo”.

Mientras se da este caliente debate, De Marchi tiene sus ojos puestos en las elecciones provinciales y en el resto de las comunas que no adelantaron, donde sí llevará candidatos propios, que se celebrarán el 14 de junio las PASO y el 24 de septiembre las generales. Aunque no decide todavía cómo jugará, le resta trascendencia a la orden que bajó la semana pasada del Pro nacional, incluido Larreta, donde se lo intima a competir por dentro del frente gobernante.

Así, la interna sigue al rojo vivo, y crece la preocupación del oficialismo mendocino por las indefiniciones del lujanino, quien en diálogo con LA NACIÓN se mostró molesto por las “cada vez más presiones” que dice recibir del radicalismo. “Como no tienen más argumentos para justificar las operaciones que vienen haciendo y no les sale, el cornejismo sigue con todo esto, con plazos que no son. Ponen fechas que se les ocurren y van cayendo. La decisión la tiene el Pro de Mendoza, con fecha límite 12 de abril, con sus propios órganos y esquema”, señaló De Marchi, y defendió al jefe de Gobierno porteño, con quien asegura mantener fuertes lazos como armador en el interior del país. “Horacio Rodríguez Larreta quiere la unidad en todos lados, pero ha dicho claramente que Mendoza tiene dirigentes serios y responsables, y que no vendrá a decir lo que tienen que hacer los mendocinos”, aclaró.

También, el legislador nacional dejó en claro las opciones de su futuro electoral, circunscrito a ese plazo. “Lo vamos a resolver concretamente: si estamos en condiciones de competir por dentro de Cambia Mendoza, si se dan ciertas condiciones; y si no se dan, lideraremos una alternativa distinta y nueva en la provincia”, destacó, dejando nuevamente abierta la puerta para romper y jugar por fuera.

Asimismo, el líder mendocino “amarillo” volvió a cargar contra los máximos dirigentes de Cambia Mendoza. “Advierto una enorme preocupación por parte del radicalismo, que sólo le interesa a la política, que tiene que ver más con una obsesión por querer controlar las cosas que por una voluntad cierta de que a Mendoza le vaya mejor. No vamos a ceder a esa presión”, insistió De Marchi, y completó: “Hacen un mes que vienen con las operaciones. Si se ocuparan tanto del desarrollo de la economía de la provincia, de la inseguridad y del desastre del inicio de clases, la verdad que Mendoza andaría mucho mejor”.

