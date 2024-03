Escuchar

El exministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, mantuvo un tenso intercambio este jueves por la mañana con el nuevo director de Comunicación Digital de Javier Milei, Juan Pablo Carreira -conocido en redes sociales como Juan Doe- tras un posteo del exfuncionario con críticas al préstamo que el FMI le concedió al exmandatario, Mauricio Macri, en 2018. “Energúmeno”, “incompetente” y “la cara del fracaso” fueron algunos de los términos utilizados.

El jueves por la noche, Guzmán compartió en X sus conclusiones de una reunión que mantuvo con la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo Monetario Internacional sobre la implementación de políticas de acceso anticipado a créditos. Con el foco puesto en la “ayuda económica” que el organismo monetario le otorgó al expresidente a finales de su gobierno, el economista opinó que no estaban avaladas las condiciones y/o criterios para que Macri solicitara financiación.

“Las acciones del FMI y hasta las declaraciones públicas de ex funcionarios de aquel mismo gobierno indican que la deuda que hoy tiene Argentina con el FMI fue la consecuencia de un préstamo político para financiar la campaña del Gobierno de Macri. Esta barbaridad que firmaron los funcionarios del FMI queda para la historia. Seguramente quien lo firmó sienta bastante vergüenza”, sostuvo el extitular del Palacio de Hacienda. Y sentenció: “Ojalá el FMI eche luz sobre este fraude”.

Hoy me reuní con la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que está evaluando la implementación de las políticas de acceso excepcional del FMI. Vinieron a Argentina a auditar si los criterios de acceso excepcional del FMI para el préstamo Stand-By de monto récord… pic.twitter.com/wXdheXRvqJ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 6, 2024

Las apreciaciones de Guzmán recibieron en su mayoría críticas de los usuarios en redes sociales. Destacó entre ellas la de Carreira, cuya llegada al Gobierno surge tras el desplazamiento a comienzos de este año de Iñaki Gutiérrez y su novia Eugenia Rolón, activos influencers de las cuentas libertarias. “Destruyó el país, le pidió otros 40 mil millones al FMI y tuvo que huir del Ministerio de Economía tapándose la cara… y tiene el tupé de publicar esta pavada?”, retrucó el actual funcionario.

Destruyó el país, le pidió otros 40 mil millones al FMI y tuvo que huir del Ministerio de Economía tapándose la cara... y tiene el tupé de publicar esta pavada? https://t.co/aWtzKFKtnR — Juan Doe (@jdoedoe101101) March 7, 2024

Dos horas más tarde, Guzmán volvió a escribir en la red sociales. No solo buscó rebatir los dichos en su contra sino que además se refirió en duros términos a “Juan Doe”: “Este energúmeno, cuyo método para la comunicación es la mentira y difamación sistemática, es el director de comunicación digital de Javier Milei. Dice que le pedimos ‘otros 40 mil millones al FMI’. Doe: el aumento de la deuda con el FMI bajo el gobierno de Alberto Fernández fue de CERO. Ah, y fueron 44.500 millones”.

Hizo una breve mención además a una imagen que circuló en X e internautas aseguran exhibe a Guzmán encapuchado y saliendo del Ministerio de Economía tras anunciar -también a través de redes sociales- que daría un paso al costado como titular del Palacio de Hacienda. “Y esa foto que distribuís de alguien con la cara tapada no es mía, como descuento que lo sabés. Si no lo sabías, además de difamador sos un incompetente”, arremetió.

Este energúmeno, cuyo método para la comunicación es la mentira y difamación sistemática, es el director de comunicación digital de la presidencia de @JMilei.



Ahora dice que le pedimos “otros 40 mil millones al FMI”.



Doe: el aumento de la deuda con el FMI bajo el gobierno de… https://t.co/EVCGxjIOMs — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 7, 2024

La discusión quedó zanjada con un último tuit del director de Comunicación de Milei, que se refirió al exfuncionario como “Martincito” y le aconsejó: “No sé si te conviene que hablemos de tu acuerdo con el FMI. Prometiste que ibas a bajar el déficit fiscal, ibas a aumentar el nivel de reservas y reducir el financiamiento del BCRA al Tesoro. No cumpliste NADA de lo que prometiste, y te tuvo que volar Alberto Fernández (!) de un plumazo”. “Fuiste fácil uno de los peores ministros de Economía de la historia argentina. No sé quién te asesoró y te dijo que podías volver a la escena política, sos la cara del fracaso”, cerró.

Martincito querido, no sé si te conviene que hablemos de tu acuerdo con el FMI. Prometiste que ibas a bajar el déficit fiscal, ibas a aumentar el nivel de reservas y reducir el financiamiento del BCRA al Tesoro. No cumpliste NADA de lo que prometiste, y te tuvo que volar Alberto… https://t.co/GBKV7xRYYI — Juan Doe (@jdoedoe101101) March 7, 2024

Quién es Juan Pablo Carreira, el nuevo director de Comunicación de Javier Milei

Juan Pablo Carreira conoce a Javier Milei desde 2015. Es cercano a Fernando Cerimedo, estratega digital del espacio y una de las figuras centrales del corazón de los libertarios. Cerimedo fue precisamente uno de los que celebró en redes la designación de Carreira, al igual que el legislador Agustín Romo.

En redes sociales se lo conoce bajo el pseudónimo “Juan Doe”, alias bajo el que acumula más de 139 mil seguidores. Sus publicaciones son citadas frecuentemente por el jefe de Estado e incluyen críticas y polémicas de todo tipo. Su incorporación al Ejecutivo fue oficializada por X el pasado 20 de febrero.

Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia.



Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años… — Juan Doe (@jdoedoe101101) February 20, 2024

“Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia”, escribió Doe en esa red social. “Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad”, completó.

