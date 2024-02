escuchar

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, mantuvo este martes por la mañana un tenso intercambio verbal con un hombre a las afueras del Polo Judicial Penal de Mendoza, cruce que terminó a los golpes. En diálogo con LA NACION, Belliboni reconstruyó la circunstancias en las que se produjo el hecho, que ocurrió minutos después de que el integrante del Polo Obrero Mendoza, Martín Rodríguez, fuera condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional por violar el artículo 194 del Código Penal -que establece sanciones para quien impida o entorpezca el funcionamiento de transportes “por tierra, agua o aire o los servicios públicos”.

“Temprano, asistí al juicio abreviado de Martín. Fui a respaldarlo, darle mi apoyo. Y cuando terminó la audiencia y se dictó la resolución, salí del Polo como normalmente haría. Mientras caminaba, me entrevistó una periodista del Canal 9 de Mendoza. Yo charlaba con ella del resultado del proceso judicial. Y, de un momento para el otro, apareció en nuestro camino un hombre que me comenzó a insultar”, relató el referente de Unidad Piquetera.

Fuentes judiciales dijeron a este medio que el agresor, cuya identidad no fue revelada, se dirigía hacia el mismo Polo Judicial Penal para “denunciar otro delito”. Cara a cara con el sujeto, Belliboni afirmó recibir “todo tipo de agresiones” de su parte. “Me dijo que era un delincuente, un hijo de esto, un hijo de lo otro. Hasta se metió con mi familia. Y, no contento con ello, cuando traté de pesar delante de él aprovechó para pegarme por la espalda. Me golpeó primero ”, precisó.

Como muestran las imágenes que circularon en redes sociales, el dirigente reaccionó ante impactó y devolvió “gentilezas”: “Una persona se puso entre medio de nosotros dos para que el altercado no terminara peor de lo que terminó. Y mientras nos separaban, yo atiné a pegarle un golpe” . Belliboni terminó por calificar el hecho de “menor” y anticipó que no iniciará “acciones legales” Sin embargo, su agresor fue detenido por la Policía local y se labró una denuncia en su contra.

