La inédita foto de Axel Kicillof que compartió su mujer: “Adolescente precioso”

La esposa del gobernador bonaerense, Soledad Quereilhac, compartió este domingo una inédita foto de Axel Kicillof en el que se lo ve muy joven, adolescente y luciendo un collar egipcio, quizás parte de un disfraz.

“Hoy cumple 51 años mi compañero de vida, mi amor, el Axel del futuro de este adolescente precioso”, escribió hoy la investigadora del Conicet y primera dama bonaerense en una publicación que subió a su cuenta de Instagram.

La publicación recibió decenas de comentarios de usuarios entre los que expresaron: “Feliz vuelta al sol querido Axel!! El mejor Ministro!! El mejor Gobernador y vamos por más!”; “Felicidades futuro presidente”.

Los comentarios se sumaron a los saludos de dirigentes, intendentes, diputados y ministros bonaerenses que enviaron sus deseos al gobernador y celebraron su gestión en la provincia.

En otra publicación, Quereilhac hizo una reflexionó sobre la carrera de su esposo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, e hizo énfasis en su formación. “A propósito del cumple de Axel, pensé en los años previos al ejercicio de la función pública. En los años en que Axel se dedicaba a la investigación y a la docencia universitaria, marco en el cual nos conocimos. Ambxs cursábamos el doctorado; él, en Economía, yo en Letras, y además dábamos clases en universidades nacionales. Parte del trabajo de esos años son sus libros y en ellos pensé, en tiempos en que, en la cloaca de las redes, acusan al gobernador de no saber hablar o de no haber estudiado nunca”, dijo.

En una extensa reflexión, agregó: “Paradójicamente, antes trataban de hacerle daño con el argumento contrario: cuando recién asumió como viceministro de Economía, en 2011, decían que era un académico que no podría lidiar con el cargo, que era ‘sólo’ un profesor y un autor de libros, esto es, un ratón de biblioteca. Antes, un erudito; ahora, un burro. En el triste arco que trazan estos dos opuestos, se desplegaron también otras variaciones, de parecida esquizofrenia. Pero lo cierto es que los libros y el conocimiento no están, ni nunca estuvieron, reñidos con la política; y la particular articulación que Axel les da a esas dos dimensiones me parece notable”.

Y cerró: “Para poder transformar la realidad no sólo hace falta mucha convicción política y coraje; también se necesita comprenderla. En el día a día de este presente como gobernador, se nota, entre muchas otras características, esa herencia imborrable del pensamiento analítico, de la reflexión histórica, del ensayo de hipótesis para comprender el entramado socioeconómico y poder, así, implementar políticas de trasformación. Esta tarea es colectiva, desde ya, porque nunca pensamos solos ni militamos solos. Pero, en el día de su cumple, quería celebrar también esta forma de gobernar de Axel, que admiro mucho y a cuya trastienda tengo el privilegio de poder asomarme”.

Quereilhac nació en 1975, se licenció en Letras en 2002 con un promedio de 8,73, y obtuvo en 2010 el doctorado con una tesis sobre las ciencias ocultas y la literatura fantástica en la Buenos Aires “de entre-siglos”, el mismo tema por el que figura como investigadora del Conicet. En la Facultad de Filosofía y Letras, es docente en las cátedras de Literatura argentina II y Problemas de Literatura Argentina. Además de la academia, despunta otra pasión: es cinturón negro de taekwondo.