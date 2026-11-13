Efecto León: tras la visita papal, en Pro esperan que Milei se modere y acelere la negociación para confluir en 2027

Entre los múltiples efectos del paso del papa León XIV por la Argentina, en Pro crece la expectativa de que uno de ellos sea una moderación del presidente Javier Milei. El partido de Mauricio Macri confía en que un eventual giro destrabe las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) por un acuerdo para las elecciones de 2027.

“Estamos todos rezándole al Papa para que lo logre. Elijo creer”, ironizan por estas horas en las filas amarillas.

En el espacio son optimistas. Evalúan que la visita del Sumo Pontífice, que se reveló conmovedora para Milei en sus lágrimas de despedida, sumada a la cercanía del calendario electoral, terminará por alejar al Presidente de los extremos y los agravios. El mensaje de León XIV “le da una excusa para moderarse”, sostiene una importante fuente de Pro, en diálogo con LA NACION.

Puntualizan, no obstante, que esperan una moderación en las “formas” y los ataques -de los que el partido de Macri ha sido víctima-, y no en el rumbo económico.

Apenas unas horas después de que el Papa pisara suelo argentino, el jefe de Estado dio una primera señal en esa dirección. Reconoció públicamente que fue él quien le pidió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que invitara al exmandatario al recibimiento del Santo Padre en el Palacio Libertad.

Y no se quedó en el gesto, sino que, en un movimiento inesperado, colmó de elogios a Macri. “En un evento de esta magnitud no podía estar ausente alguien que ha sido tan importante en la historia argentina, dando el primer paso, que fue la primera vez que se le pudo ganar al kirchnerismo, y terminar sentando las bases que después permitió la aparición del movimiento que hoy me toca liderar a mí”, dijo Milei el domingo pasado.

Mauricio Macri en el Palacio Libertad durante la visita del Papa León XIV Presidencia

Superada la sorpresa inicial, en Pro aseguran que recibieron “muy bien” los elogios, que los consideran “muy importantes” y que, con este guiño, Milei “volvió a ser generoso” con el expresidente, como al comienzo de la gestión. En el partido leen estas señales en clave del “deseo de acordar” de LLA: “Está enmarcado en la estrategia de seducción”.

En la misma línea, aunque con una postura más dura, otra voz de Pro da por hecho que “el Gobierno habrá tomado nota” del mensaje que trazó el Papa a favor del diálogo y la búsqueda de consenso. La fuente consultada por LA NACION advierte que, si quiere avanzar en un acuerdo, LLA deberá “bajar el tono” y abandonar la impronta de “imposición”.

Solo dos semanas atrás, el expresidente Macri consideró que las negociaciones con el Gobierno para conformar una coalición estaban estancadas. Los diputados Cristian Ritondo y Fernando de Andreis son las espadas del líder de Pro en las conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los estrategas libertarios Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Fernando de Andreis, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli Presidencia

Aunque todavía no está sellado, algunos dirigentes de Pro consideran que no hay otra alternativa que un acuerdo, dado que Milei conserva una evaluación favorable en la opinión pública, que ubican en torno al 30%. Pesa, además, que Macri decidió no competir; “por ahora”, aclaran, aunque se trata de un escenario que parece descartado.

“Necesitamos que [Milei] baje un cambio por el futuro de la Argentina y, por supuesto, eso nos ayudaría a arreglar”, admiten. Entienden que así habría menos gente reclamando una opción más moderada, y señalan que buena parte de ese electorado está principalmente conformado por simpatizantes de Pro. La mayoría de este sector quiere un acuerdo y quienes no lo desean, interpretan, lo rechazan por las formas de Milei.

Mientras tanto, en el macrismo aseguran que desconocen si Milei hará algún gesto hacia el expresidente en los próximos días, como publicó Clarín.

León y el mensaje de “ley y orden”

Pese al revuelo interno que provocó en Pro la “carpa VIP” montada para la misa del Papa en Palermo, la visita de León XIV habría abierto la posibilidad de repensar el tono de la comunicación del gobierno de la Ciudad. Según reveló un funcionario del gabinete porteño a LA NACION, en las próximas semanas evaluarán si la llegada del pontífice a la Argentina repercutió en el “humor social”, a través de sondeos que realizan mensualmente: “¿Se requiere una calibración de la comunicación si hay un sentido común que se vio reconfigurado por el Papa?”.

Hoy, la comunicación de Jorge Macri se centra en la premisa de “ley y orden” y pone el foco en aspectos como los desalojos, la reducción de los piquetes y los operativos de seguridad. En la gestión local aseguran que esa línea goza de una aprobación de más de 70 puntos en el electorado porteño. “Estamos viendo si eso cambió o no. Vale la pena la pregunta”, afirma el funcionario, que asegura que el asunto fue puesto sobre la mesa en reuniones que comparte con el alcalde.

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En este sentido, la legisladora porteña Silvia Lospennato consideró una “excelente reflexión” el mensaje de X del periodista Ignacio Girón, en el que se preguntó si la “demanda de paz social” comenzará a ordenar la política argentina, y se refirió a “la esperanza de un pueblo que puede disentir en sus ideas pero que pide más concordia”.

No obstante, otras fuentes consultadas en la Ciudad descartan la posibilidad de un cambio en el mensaje o en el tono del jefe de gobierno.