Efecto Macri: crece la presión para definir las candidaturas en el Gobierno y asoma una reunión clave del PJ

La oficialización de Mauricio Macri de que no será candidato este año generó un curioso efecto en el Frente de Todos: se armó un debate interno en torno a quién debería seguir el ejemplo del fundador de Pro, quién es la figura “espejo” del expresidente en el oficialismo. Cerca del jefe de Estado consideran que Cristina Kirchner, como la líder más gravitante del peronismo, es la que ahora debe hacer el gesto y confirmar que no jugará en estos comicios. En el kirchnerismo, en cambio, apuntan con fiereza a Alberto Fernández. Dicen que -como Macri- es el jefe de Estado quien obtura el armado de oferta electoral del PJ al no definir si va a buscar, o no, su reelección.

En medio de ese enfrentamiento entre campamentos -que ya es moneda corriente en el oficialismo- asoma una formalidad que podría resultar relevante para avanzar en las definiciones: la próxima reunión del Consejo del Partido Justicialista. Según un funcionario muy al tanto de la vida partidaria del peronismo, ese encuentro se hará “después de Semana Santa”, es decir, en la segunda mitad de abril. Sería una instancia para que representantes de las distintas tribus del oficialismo vuelvan a verse las caras.

Fernández es el presidente de ese órgano partidario que integran 75 secretarios y consejeros del PJ, entre quienes figuran importantes funcionarios, legisladores y sindicalistas. El Consejo del PJ es, a su vez, el que tiene que convocar al Congreso Nacional del PJ (donde participan unos 900 congresales) para autorizar la inscripción del Frente de Todos como alianza electoral.

Esos cónclaves, que habitualmente son eventos formales sin demasiado brillo, en este contexto podrían resultar relevantes para la deliberación interna tras la reunión de la mentada “mesa política” de mediados de febrero, que terminó con fuertes tensiones en torno a la candidatura del Presidente. “¿Cuánto más podemos seguir así? No nos podemos sentar a otra reunión y salir peleados sin ninguna definición electoral”, consideraba el estrecho colaborador de un funcionario al tanto de los pormenores partidarios.

Otro alto funcionario -que tiene silla en el Consejo del PJ- hacía el siguiente cálculo: “Si el 24 de junio se inscriben candidaturas y dos semanas antes se anotan las alianzas, hay que organizar el Congreso del PJ en mayo y, por lo tanto, el Consejo del PJ se debería reunir en las últimas dos semanas de abril”.

Alberto Fernández en la sede del PJ

“Cristina ya lo dijo dos veces”

Tras el renunciamiento de Macri a jugar este año, en las últimas horas se percibió un reflejo cerca de Cristina Kirchner: sus principales colaboradores salieron a ratificar que ella no jugará. “Ella no se tiene que bajar porque ya dijo que no va a ser candidata. Lo dijo dos veces en diciembre”, dijo a LA NACION un estrechísimo colaborador de la exmandataria, como si no hubiera lugar a dudas.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro -una de las figuras que integra el primer anillo de la vice- hoy manifestó en una entrevista con Radio CNN: “Cristina dice lo que piensa y hace lo que dice”. Fue la formulación que eligió cuando le preguntaban si existe la posibilidad de que su jefa política se vuelva a subir a la boleta.

Aunque cerca de la vice se remontan a los dichos de Cristina en diciembre (cuando dijo que no será candidata “a nada” y luego agregó que no hizo un “renunciamiento” porque está “proscripta”), lo cierto es que la vicepresidenta también despista, porque en paralelo habilitó a Andrés “Cuervo” Larroque a hacer un operativo clamor por ella en todo el país. La próxima puesta en escena será en Chaco el 1 de abril. Ella no irá. En la intimidad, Larroque dice que hará todo lo humanamente posible para que Cristina se suba de nuevo a la boleta. “Yo trabajo para eso de verdad, veremos el 24 de junio”, suelta.

Máximo Kirchner durante la marcha de La Cámpora hacia la Plaza de Mayo Captura de Video

PASO sí

La otra novedad de los últimos días es que la cúpula de La Cámpora reconoció que es muy probable que el Frente de Todos termine yendo a una PASO, con más de un candidato. Hace un par de semanas, Máximo Kirchner había pedido que “quien diseñó la estrategia electoral en 2019 la vuelva a diseñar”, una forma de reclamar que su madre sea la gran electoral del peronismo.

Pero en la marcha del 24 de marzo, Kirchner apuntó: “Si alguien se enoja, vamos a elecciones y la sociedad define”. Antes que él, De Pedro había dicho: “Todo indica que vamos a ir a una PASO donde cada sector presente su candidato”. Hoy el ministro del Interior dijo en declaraciones radiales: “Todos tienen derecho a participar y a ser parte de unas PASO”.

Fernández, desde su gira por República Dominicana y los Estados Unidos, enseguida interpretó a los dichos de los popes camporistas como una victoria propia. El Presidente está obsesionado con que haya una PASO en el peronismo (sinónimo de que no habrá un “dedazo” de Cristina Kirchner a la hora de definir candidaturas) y que haya alguien que defienda a su gestión durante la campaña.

“Alberto entendió mal. Nosotros siempre estuvimos a favor de las PASO, no es que recién ahora le damos la razón. Lo que creemos es que no hay que tener una PASO en donde juegue el Presidente”, dijo a LA NACION una fuente calificada de la “orga” camporista.

El factor Alberto

El kirchnerismo quiere que Fernández desista de ir por la reelección y que lo haga lo más rápido posible. “Es urgente que se baje Alberto. No mide ni en la interna del FDT ni en la general. No tiene armado propio ¿quiénes van a militar su boleta? Y si juega la PASO y pierde es catastrófico para el país porque es un presidente en ejercicio”, lanzó un colaborador de buena llegada a Cristina y Máximo Kirchner.

Y apuntó a los plazos: “Tiene que bajarse ya porque es un factor que obstruye el amado de una estrategia electoral. Y mientras tanto Juntos por el Cambio empieza a mover fuerte”.

Cerca del Presidente defienden los tiempos del primer mandatario. “¿Por qué se tiene que bajar faltando tres meses para la inscripción de candidatos? Un pedazo de él seguramente cree que todavía puede jugar, porque no hay otros candidatos que midan. Y si no va a pelear por su reelección seguramente no querrá que se viva como una abdicación”, dijo un funcionario de primera línea que trabaja cerca del jefe de Estado.

No faltan los que creen que, aunque estire los tiempos, Fernández se terminará bajando. Incluso quienes están más cerca suyo se mueven bajo esa hipótesis. Entre ellos, Daniel Scioli. El embajador de Brasil siempre dijo que no competirá si el Presidente se presenta a su reelección. Pero lo hace más como un gesto de buenos modales e institucionalidad. El exgobernador bonaerense ya se mueve en el círculo rojo con el traje de candidato porque cree que, más tarde o más temprano, el jefe de Estado va a desistir y que él puede emerger como la opción moderada.