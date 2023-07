El abogado de la madre de Cecilia Strzyzowski hizo una inesperada defensa del gobierno de Jorge Capitanich

escuchar

El gobierno chaqueño difundió hoy inesperadas declaraciones de Juan Arregín, abogado de Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en defensa del gobernador Jorge Capitanich. “Hasta este momento no hay un solo dato que permita decir que el gobierno está encubriendo [el crimen de Cecilia] o ayudando, no existe”, afirmó el abogado.

Estos dichos son llamativos porque Romero fue siempre muy crítica de Capitanich y habló de “protección política”. Dijo que se sentía amenazada, que solo la presencia de los medios nacionales la hacían sentir protegida en Chaco y le pidió incluso públicamente a Alberto Fernández que interviniera la provincia. “Por favor, necesitamos que el Presidente haga que se intervenga la provincia, porque la Justicia no es independiente”, dijo Romero el mes pasado.

El abogado Juan Arregín Santiago Filipuzzi

Esta semana, la madre de Cecilia encabezó una manifestación frente a la Casa de Chaco en la ciudad de Buenos Aires. Romero afirmó: “No existen desaparecidos, existen asesinos y si nosotros lo permitimos van a seguir matando, porque se sienten impunes, porque se sienten protegidos por el político ”. Ella destacó siempre la cercanía entre los Sena, presos por homicidio, y Capitanich, que había sido el padrino del casamiento de los presuntos asesinos.

En las declaraciones que difundió el gobierno chaqueño -y que hpublicadas por la Agencia Chaqueña de Noticias- Arregín dijo, en referencia al caso de Cecilia: “Lo que a mí no me gusta y nosotros se lo hemos planteado a Gloria, es que, si bien ella está con una situación de bronca por lo que le hicieron a su hija, no puede perder de vista que los que cometieron este delito y planificaron el asesinato fueron los tres Sena con la ayuda de sus colaboradores”.

Capitanich y Emerenciano Sena, en 2018

El abogado insistió en la necesidad de no mezclar las cosas. “Mezclar los tantos no le sirve a ella y no nos sirve a nosotros como abogados. Prefiero hablar de los elementos de prueba que tengo. Y hasta este momento no hay un solo dato que permita decir que el Gobierno está encubriendo o ayudando, no existe”.

El pedido de la mamá de Cecilia a Alberto Fernández

“Distorsionan lo verdaderamente importante”, afirmó. “Es una investigación por una chica que fue asesinada. Estamos tratando de determinar quiénes fueron los asesinos y cuál fue la mecánica para matarla. Necesitamos que haya un juicio objetivo (...), si no, el resto de la vida se va a estar hablando de un hecho político, cuando en realidad es un hecho criminal” , insistió.

