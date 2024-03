El armado de Karina Milei para 2025 tensó la interna oficialista y sumó fracturas a la bancada libertaria en Diputados

Escuchar

A las dificultades del oficialismo por controlar la agenda legislativa y aprobar las iniciativas del Poder Ejecutivo se le sumaron en la última semana las ya indisimulables internas dentro del bloque de La Libertad Avanza. La estrategia electoral en la que trabajan Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem para 2025 genera chispazos entre los diputados libertarios, que el miércoles pasado protagonizaron una tensa reunión donde se trató, sin éxito, de correr a Oscar Zago de la conducción de la bancada.

La secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario se mueve en sintonía con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y su primo Lule. Esta tríada trabaja de cara a las elecciones de medio término y busca consolidar su influencia en las provincias, en desmedro de los partidos locales que conformaron el frente electoral con el que Javier Milei llegó a la Casa Rosada .

Karina Milei, junto a Martín y "Lule" Menem en el Congreso

Es que La Libertad Avanza (LLA) es una coalición política que se armó a partir de distintos sellos partidarios. Es decir, no es un partido en sí mismo. La intención de la mesa chica del Presidente es concretar su formalización como partido para ganar terreno en la conformación de las próximas listas , donde se buscará robustecer su peso en el Congreso. Esta estrategia choca con la cohesión de la bancada libertaria, donde conviven referentes de estos otros espacios que pujan por no perder relevancia en sus pagos chicos.

Zago, referente del MID en la ciudad de Buenos Aires, es uno de ellos. El jefe del bloque de LLA en Diputados cosecha cuestionamientos a su conducción desde el traspié del proyecto de ley ómnibus. Una porción de su tropa le critica la forma en que ejerce el liderazgo, la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo y una “ mala comunicación ” hacia dentro de la bancada. Se le suma un vínculo rasposo con el presidente de la Cámara, con quien se profesan desconfianza mutua.

El diputado Oscar Zago Hernán Zenteno - LA NACION

“Reclaman las delegaciones de PAMI y Anses en sus provincias, pero eso lo manejan en la Casa Rosada”, retrucaron cerca de Zago, en relación con las críticas que obtuvo. El jefe del bloque oficialista tuvo que coordinar el miércoles pasado una reunión de urgencia en el Salón Blanco de Diputados, donde recibió una fuerte embestida. Fue pedida la noche anterior por un conjunto de rebeldes a través del grupo de WhatsApp del espacio, quienes propusieron al legislador cordobés, Gabriel Bornoroni, como su reemplazo.

Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, trabajó codo a codo con Menem durante el tratamiento del proyecto ómnibus y ganó terreno en las filas libertarias. El día anterior a la reunión de bloque había viajado junto al presidente de la Cámara y Karina Milei a su provincia, donde participaron de una audiencia en los Tribunales Federales para conformar a LLA como partido.

La Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el Presidente de La Libertad Avanza @MenemMartin, asistieron esta tarde al juzgado electoral de la provincia de Córdoba para ratificar el apoyo al Diputado @BornoroniG en la conformación de nuestro partido en dicha provincia. pic.twitter.com/RsMtpLt0Ou — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) March 20, 2024

Allí, Menem y la hermana presidencial avalaron al legislador cordobés para representar al espacio en territorio mediterráneo, quien tiene como apoderado a Marcos Patiño Brizuela, designado al frente del PAMI en Córdoba. Se le oponen las legisladoras Celeste Ponce, creadora de la agrupación Pumas Libertarios, y María Celeste Ibáñez, del MID, quienes con esta jugada quedaron relegadas a un segundo plano en la estructura libertaria local.

La estrategia para correr a Zago de la conducción del bloque y ubicar allí a Bornoroni, no obstante, quedó trunca. Las dudas respecto del aval del Presidente de avanzar en una modificación de este tipo en medio de una tensa negociación con la oposición por el nuevo proyecto de “Ley Bases” fue el primer freno. Quien más insistió con esta pregunta fue la legisladora Marcela Pagano, que destacó que sin su aval no avanzaría con ningún cambio de autoridades. La secundaron una significativa porción de sus compañeros. Según pudo saber LA NACION, un intercambio de mensajes entre Lilia Lemoine y Milei confirmaron que el primer mandatario no estaba de acuerdo con la jugada. “Yo no ordené nada”, fue la respuesta que obtuvieron. ¿Falló la comunicación entre los hermanos?

Dentro del bloque, a Zago lo respaldan quienes retienen el sello de los partidos que conformaron la coalición electoral libertaria. Se trata, entre otros, del Partido Demócrata, Unite, el Partido Libertario, Tercera Posición, Fuerza Republicana, la Unión Celeste y Blanco, el Partido Fe y el Partido Renovador Federal. Al margen de esta discusión se mantuvo el nuevo integrante, José Luis Espert, quien ni siquiera dio el presente en la reunión.