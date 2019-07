Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 12:31

Ayer no fue un día fácil para Alberto Fernández . Luego de cruzarse con Mercedes Ninci a la salida de los tribunales de Comodoro Py, el precandidato presidencial del Frente de Todos mantuvo un tenso diálogo con el periodista Jonatan Viale .

El ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner se mostró por momentos molesto con los temas propuestas en la charla y hasta llegó a cuestionar las preguntas que le hacía el entrevistador. Horas después, también se enojó con un cronista en la provincia de Córdoba.

El diálogo con Viale por radio La Red empezó fuerte y no estuvo exento preguntas picantes, chicanas e ironías. Ante la primera pregunta sobre el entredicho con Ninci, Fernández respondió con pocas pulgas. "En la Argentina pasan un montón de cosas. Que estemos discutiendo la pelea con Mercedes Ninci es ridículo. Si querés le dedicamos un rato, si te interesa tanto", lo apuró.

A continuación, los pasajes más destacados de un intercambio de alto voltaje.

Jonatan Viale (JV): -La verdad que no me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el periodismo.

Alberto Fernández (AF): -Si empezamos así no tiene sentido, vos definí también, ¿qué otra definición tenés? ¿Que me llevo mal con el periodismo? No me llevé mal con Mercedes Ninci, después le escribí y le dije que estaba diciendo algo que no era cierto (...). Es imposible hablar cuando alguien te está gritando cosas al lado.

J.V.: -Cuando te pregunto sobre el periodismo, es que quiero ir para adelante, más allá del episodio de hoy, que para vos es menor.

A.F.: -Hace muchos años hablamos, ¿yo alguna vez les dije a ustedes "voy a hablar pero no me pregunten de esto"?

J.V.: -No, y espero que si sos presidente siga así, pero tu compañera de fórmula...

A.F.: -¿Por qué voy a cambiar yo? Si lo hacía mi compañera de fórmula, lo hacía ella, no yo. Me siento muy maltratado cuando me preguntan esto, es una pregunta poco honesta.

J.V.: -Es una pregunta poco honesta porque del otro lado está Cristina, y vos sabés lo que es tener a Cristina de otro lado con el periodismo.

A.F.: -Yo guardo respeto por el trabajo de ustedes, pero como ustedes opinan yo también opino, con el respeto que se merecen. Punto y aparte. Lo que digo es que no construyan esta historia porque es falsa y ustedes lo saben mejor que nadie.

J.V.: -Mi pregunta es si no se van a repetir esos viejos errores, del kirchnerismo persiguiendo periodistas.

A.F.: -¿Yo cometí esos errores? Entonces no me pidas que no los cometa cuando no los cometí.

Cuando Viale lo consultó sobre si iba a devaluar la moneda, Fernández fue contundente. "El que está vaciando las arcas del Banco Central para mantener el dólar a un precio ficticio es Macri. ¿Por qué me lo preguntás a mí? Preguntáselo a Macri", replicó y sostuvo que iba a hacer lo mismo que hizo con Néstor Kirchner: "desendeudarnos" y "tener un dólar competitivo".

J.V.: -Todo lo que estás describiendo es de la primera etapa, con Cristina eso se fue, se evaporó.

A.F.: -Vos me estás preguntando qué voy a hacer... No entiendo tu razonamiento.

J.V.: -No entiendo la agresividad, Alberto.

A.F.: -¿Qué querés que haga con lo que hizo Cristina?

J.V.: -¿Pero Cristina no es tu candidata a vice, o estoy loco?

A.F.: -Sí, es mi candidata a vice. ¿Quién va a ser el Presidente?

J.V.: -Vos.

A.F.: -El loco sos vos entonces que me preguntás qué va a hacer la vicepresidenta manejando la economía.

J.V.: -¿Cristina no va a manejar la economía?

A.F.: -¿Vos te das cuenta lo que me estás preguntando?

J.V.: -¿Está mal? Pasame el listado de preguntas de última...

A.F.: -La economía pertenece al Poder Ejecutivo, estudialo. No me preguntaste qué siento por la caída del 6% del PBI en los primeros seis meses.

J.V.: -¿Qué sentís?

A.F.: -Enorme preocupación. Pero veo que a vos te preocupan otras cosas.

J.V.: -Alberto, ¿tenés ganas de pelear?

A.F.: -Simplemente estoy marcando tu lógica de preguntas.

J.V.: -Si no preguntate y respondete vos, no hay problema. Ante cada pregunta te enojás...

A.F.: -No te des por ofendido. No puedo creer esta charla. Me estás preguntando si Cristina va a resolver la economía. ¿Vos te das cuenta lo que estás preguntando?

Más tarde, el candidato presidencial viajó a Córdoba para reunirse con el gobernador recientemente reelecto Juan Schiaretti. Allí también se cruzó con los cronistas que lo esperaban en el aeropuerto. "Así no se ejerce la profesión, esto no es periodismo", le dijo, ofuscado, a un reportero cordobés.