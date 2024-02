escuchar

En otra muestra de su permanente utilización de las redes sociales como “fórmula de éxito”, el presidente Javier Milei volvió a utilizar esa vía de comunicación para enviarle un mensaje a la dirigencia política “tradicional”, en la cual no se incluye. Esta vez, el recurso fue un artículo publicado este viernes por LA NACION que relata un episodio sucedido en India protagonizado por un león, el animal con el cual el mandatario se identifica.

“Casta...!!! ¿Querés una selfie?”, escribió el titular del Ejecutivo nacional en su cuenta de X, donde retuiteó la nota de este medio sobre la historia de una persona que quiso tomarse una fotografía con el felino y el animal se lo devoró.

El artículo en cuestión cuenta que “un hombre de 38 años tomó una de las peores decisiones de su vida: tomarse una selfie junto a un león encerrado en un zoológico”. “Nunca midió las consecuencias y fue devorado por tres de estos animales. El hecho ocurrió en Andrhara Pradesh, India, y conmocionó a la comunidad por el nivel de imprudencia en un accidente que se pudo haber evitado”, relata.

La publicación, con la nota que el Líder de La Libertad Avanza (LLA) consideró alegórica, tuvo miles de visualizaciones y generó miles de reacciones por parte de seguidores que celebraron el mensaje.

Desde el oficialismo, como contó LA NACION, señalaron que no existe una decisión de comunicación premeditada ni una táctica destinada a desviar la atención hacia los problemas que debe resolver su gestión, sino que sostienen que -en cualquier caso- “la estrategia es dejar que el jefe de Estado siga utilizando sus redes sin frenos inhibitorios como hacía cuando no tenía investidura presidencial”.

“Nadie en el Gobierno, ni siquiera su primer anillo de contención, piensa en tratar de cambiar algo en las redes de Milei. “Así llegó a Presidente”, justifican.

El paralelismo que Milei estableció ocurrió mientras sigue instalado el “combate” en el que eligió como oponente a la cantante y actriz Lali Espósito -con la consecuente repercusión en los medios de comunicación pero, sobre todo, en el mundo virtual- y que el mismo Presidente denominó como el inicio de “la batalla cultural”.

“Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso. Sin embargo, muchos no la ven y no pueden disfrutar de esta clase aplicada...”, dijo en un texto publicado también este viernes con el que intentó encauzar la conversación hacia otro lugar.

