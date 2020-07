El artículo que recomendó Marcos Galperin en pleno conflicto con Hugo Moyano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 14:07

En medio del bloqueo por parte del sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano, el fundador de la Mercado Libre, Marcos Galperin, recomendó un artículo que expone los inconvenientes que enfrenta la economía industrial en el nuevo contexto digital.

Desde su cuenta de Twitter, adjuntó un artículo del Wall Street Journal titulado "La atenuación de los sueños audaces de GE (General Electric Co)", y escribió: "Gran artículo que ilustra los problemas que enfrentan las grandes empresas industriales para adaptarse a un mundo cada vez más digital".

En el texto, escrito por Ted Mann and Thomas Gryta, se describen las dificultades que tuvo el CEO de la empresa Jeff Immelt para lograr que el gigante estadounidense, conocido por su línea de electrodomésticos, pueda crear software.

Según el artículo, la visión de Immelt iba en el sentido correcto. Quería que General Motors pueda desarrollar aplicaciones, combinarlas con sus productos y recolectar información de los usuarios. E insertarse así en el mundo del big data, para conectar el know how tradicional con las nuevas tendencias de la economía digital.

Pero su equipo no contaba con los conocimientos necesarios. El artículo detalla cómo, por ejemplo, un conjunto de diseñadores mostraron al CEO cómo sería una de las aplicaciones de recolección de datos. Pero la aplicación no existía, la empresa no tenía programadores y la presentación era un video imaginativo de cómo podría funcionar una aplicación del estilo. Todos quedaron contentos, sin embargo.

La empresa comenzó a recortar presupuesto de algunas de sus ramas tradicionales para desarrollar la nueva veta de la compañía. Se contrataron programadores, pero la cantidad de problemas técnicos para poder desarrollar el producto que pedía Immelt fueron innumerables.

Incluso se chocaron contra la pared en la búsqueda de jóvenes talentos: "Una serie de anuncios televisivos presentó a un joven programador de computadoras, Owen, que le contaba a grupos perplejos de amigos y familiares que había tomado un trabajo de codificación de software en General Electric", indica el artículo. GE decía a sus inversores que el reclutamiento de jóvenes era un éxito, pero no lograba en realidad atraerlos para quitárselos a Facebook o Apple.

La empresa invirtió mucho para poder insertarse en el mundo digital. Finalmente, Immelt dejó el cargo. Recién ahora, la división digital de GE está logrando no perder plata.