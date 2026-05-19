La CTA montó una protesta frente al country en el que tiene una propiedad Sandra Pettovello

Un grupo de agrupaciones barriales que integran una de las vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se manifestó hoy frente a un country de la localidad de Paso del Rey, en Moreno, donde tiene una casa la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para reclamar por la continuidad y el aumento del monto del plan Volver al Trabajo.

Los manifestantes, del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores (la rama de la CTA que conduce el kirchnerista Hugo Yasky), se acercaron con banderas y carteles hasta el ingreso al country para presentar un petitorio que el personal de vigilancia del barrio privado no aceptó recibir.

“No nos quisieron recibir el petitorio, que plantea que no se baje el programa y que se suba el ingreso, que hoy es de $78.000″, dijo a LA NACION Omar Muñoz, uno de los integrantes del Frente Barrial de la CTA que participó de la protesta.

Desde el ministerio, sostuvieron que “el plan está activo, porque la cautelar así lo marcó”, e indicaron que “el reclamo muestra lo que la sociedad no quiere más, los piquetes”.

La ministra Sandra Pettovello Captura: Presidencia

A fines de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado el ministerio que conduce Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.

La eliminación del plan había generado protestas de los movimientos sociales. La intención del Gobierno era eliminarlo a partir del 9 de abril. Los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

“Nos plantearon que Pettovello se fue de ahí [por el country], pero sabemos que sigue viviendo allí”, agregó Muñoz. “Llamamos a la unidad del campo popular. Milei logró dividir las peleas, pero necesitamos unificar la lucha”, afirmó.

En la protesta, se vieron pancartas que criticaban “el chantaje de Pettovello”, mezcladas con banderas de agrupaciones como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

Los manifestantes se ubicaron a un costado de la colectora de la autopista del Oeste, sin interrumpir el tránsito ni obstruir el ingreso y egreso al country.

La de este martes no fue la primera protesta en barrios privados donde residen funcionarios. El 31 de marzo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se manifestó frente al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde tiene una casa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese momento, agitaron el mismo reclamo por el plan Volver al Trabajo que este martes reeditaron los manifestantes que protestaron frente al barrio privado en el que tiene una propiedad la ministra de Capital Humano.