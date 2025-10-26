Alicia Lucich, madre del presidente Javier Milei, protagonizó un curioso blooper al momento de ejercer su derecho al voto, en el marco de las elecciones legislativas de este domingo. La mujer, de 74 años, confundió su DNI con la licencia de conducir, no pudo ingresar al cuarto oscuro y debió regresar a su domicilio.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando Lucich se presentó en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López —ubicado sobre la calle Agustín Álvarez al 1400— para emitir su voto. Llegó acompañada por su esposo, Norberto, padre del jefe de Estado. Mientras ambos se acercaban al establecimiento, rodeados por cámaras y cronistas, Lucich advirtió que no tenía el DNI consigo y emprendió el regreso a su casa.

Norberto, mientras tanto, votó con total normalidad. Treinta minutos más tarde, la madre del Presidente volvió al colegio donde estaba empadronada. Se acercó a la mesa que le correspondía, entregó su documento con una sonrisa, recibió la Boleta Única Papel e ingresó al biombo para seleccionar a sus candidatos.

El blooper de la madre de Milei: confundió el DNI con la licencia de conducir y tuvo que volver a su casa a buscarlo

Una vez finalizada la votación, introdujo la boleta en la urna, recibió el troquel correspondiente que certifica el sufragio y recuperó su DNI. Al retirarse, un grupo de periodistas la abordó para consultarle por el “percance” que había tenido minutos antes. “Había traído la licencia de conducir”, se limitó a decir Lucich.

No fue la única en vivir una situación similar. Marcela Pagano, exdiputada por La Libertad Avanza (LLA) y actual integrante del bloque Coherencia, se presentó a votar en un colegio de Caseros minutos después de las 16. Al identificarse ante las autoridades de mesa, surgió un inconveniente con su documento.

En las imágenes de la transmisión de LN+ se observa cómo Pagano revisa su cartera amarilla y se dirige hacia la salida del establecimiento mientras comenta a un cronista del canal: “Voy y vuelo. No me voy a perder esto, ¡más vale!”. Minutos después, explicó: “No me olvidé el DNI, lo tengo. Lo que pasa es que tengo dos documentos físicos: uno llegó muy tarde y lo volvimos a tramitar. La vez pasada vote con uno de los dos y no tuvo problema. Pero bueno, ahora no sé que pasó. Parece que están más estrictos”.

Marcela Pagano tuvo problemas para votar con su DNI

El voto de Javier Milei en Almagro

El jefe de Estado, por su parte, ejerció su derecho al voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Llegó cerca de las 11, saludó a los vecinos que se acercaron al lugar y entró al edificio sin realizar declaraciones a la prensa. En el ingreso fue recibido por miembros de su equipo de comunicación, entre ellos Santiago Oria y Iñaki Gutiérrez, mientras el empresario español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, lo saludaba en persona.

El mandatario esperó unos minutos en la fila de su mesa 2211 antes de emitir su voto a las 11:08, y abandonó la universidad apenas dos minutos después. A diferencia de la votación anterior en ese mismo lugar, se desplegó un operativo de seguridad más amplio y un vallado que limitó el contacto con la prensa y los curiosos.

Votación de Javier Milei en UTN Belgrano Nicolás Suárez

En el exterior, sin embargo, se congregaron vecinos que lo recibieron con cánticos de apoyo y consignas como “la casta tiene miedo”, mientras otros aprovechaban para sacarse fotos o simplemente observar el movimiento.

Hubo también algunas expresiones críticas, aunque fueron rápidamente opacadas por simpatizantes del oficialismo. Entre los presentes destacaron testimonios de apoyo, como el de una mujer boliviana que llegó recientemente al país y quiso “animar al Presidente a no aflojar”.

Tras cumplir con el trámite electoral, Milei regresó a la residencia de Olivos para seguir la jornada y por la tarde tiene previsto trasladarse al Hotel Libertador, donde se instaló el búnker oficialista. Allí esperaría los resultados junto a su Gabinete y a referentes de Pro, entre ellos Patricia Bullrich y Santiago Caputo, en un clima de expectativa por los cambios de gabinete que el jefe de Estado adelantó para la próxima etapa de su gestión.