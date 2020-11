En medio de la discusión en la Comisión de Justicia, a Lousteau se le encendió el micrófono accidentalmente y se lo escuchó decir "Estoy hace diez, quince minutos, boludo, porque estoy con la Comisión" Fuente: LA NACION

20 de noviembre de 2020

"Estoy hace diez, quince minutos, boludo, porque estoy con la Comisión", se escuchó decir al senador nacional Martín Lousteau en medio de la reunión remota que mantuvo la Comisión de Justicia del Senado para discutir los cambios en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Lousteau había aclarado, cuando le tocó exponer su posición, que se encontraba en el auto, y que por eso mantendría la cámara apagada. La sesión de hoy fue convocada ayer por Parrilli y Lousteau no forma parte de la Comisión de Justicia pero debió participar de la convocatoria porque se trató el proyecto que él presentó el año pasado para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal.

"Sigue con el micrófono prendido, ¿alguien le puede avisar?", reaccionó la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti cuando, por segunda vez, a Lousteau se le activó el micrófono y se escuchó una melodía musical. "A ver, senador, por favor", agregó el senador kirchnerista Martín Doñate.

El insólito blooper de Martín Lousteau durante la discusión por el procurador - Fuente: Senado Arg 00:41

"Miren qué importante que es para el senador Lousteau esta comisión, miren qué importante es, en nombre de la República", remató la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, que ya había mantenido un intercambio con Lousteau por las diferencias entre las posturas de ambos.

Lousteau había llamado "esquizofrénico" al dictamen de mayoría del oficialismo expuesto por Sacnun, que busca reducir la mayoría para nombrar al procurador a una mayoría absoluta pero imponer una mayoría agravada para removerlo. Luego, apenas terminó su exposición, Sacnun lo criticó por realizar la exposición desde su auto, y finalmente, cuando ocurrió el blooper, retomó el tema.

Minutos después del episodio, Lousteau pidió la palabra para explicar el episodio. "No puedo estar en este momento sentado en mi casa. Quería hacer algunas reflexiones porque como saben muchos de nosotros trabajamos teniendo que movernos porque tenemos varias obligaciones al mismo tiempo, ha ocurrido hasta que un senador tuvo que votar leyes moviéndose. Y mucho de nosotros hemos participando de esta manera", dijo el senador.

Luego agregó: "La verdad es que lo que he escuchado de la senadora Sacnun decir sobre mi persona, que participo de todas las comisiones, que no agredo en ninguna comisión y que trato de aportar y que inclusive cuando trato de aportar la primera reacción del oficialismo es negar el aporte, y después tener que terminar aceptando las modificaciones porque son buenas, hablar de que no nos tenemos que agredir y permanentemente agredir cuando no les gusta lo que decimos, es muy complicado".

Por último, la senadora Guadalupe Tagliaferri, que comparte espacio de Lousteau, salió en su defensa y sobre el final de la reunión dijo: "Espero que tenga el mismo nivel de indignación cuando hay senadores y senadoras de su propio espacio que también están en las comisiones en auto y que además han sesionado en auto".

Y agregó: "Muchas veces nos enteramos de las comisiones 24 horas o menos de 24 horas antes de que suceda. Me encantaría que tenga el senador tenga ese mismo nivel de indignación y vehemencia cuando senadores de su espacio están en comisiones y sesionan desde los autos".

