El Senado reanuda el debate del proyecto de propiedad privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tendrá que armarse de paciencia. El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada volverá a discutirse este miércoles en un plenario de comisiones en el Senado, pero ya es un hecho que no habrá dictamen, al menos, hasta la semana próxima.

Así se lo confirmó a LA NACION el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, junto a la de Legislación General, se reunirá a partir de las 15 para escuchar a una veintena de expositores invitados a pedido de diferentes bloques legislativos.

“No va a haber dictamen. La idea es que la gente exponga, escucharlos a todos y la semana que viene veremos si dictaminamos o no”, afirmó Coto en diálogo con este diario.

De hecho, el legislador confirmó que, tras esta reunión, comenzará a recopilar los pedidos de modificaciones de las diferentes bancadas para tratar de arribar, en caso de ser posible, a un dictamen de consenso.

La reunión implicará levantar el cuarto intermedio y retomar el debate iniciado la semana pasada, cuando Sturzenegger expuso ante ambas comisiones para defender la iniciativa que, en gran medida, da marcha atrás con varias medidas tomadas o impulsadas por el kirchnerismo.

El proyecto habilita el juicio sumarísimo para los desalojos, ya sea por falta de pago de alquileres o por intrusión o toma de terrenos y viviendas; fija nuevas reglas para la expropiación, y levanta las restricciones a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros y los límites para aplicar a otros fines, como la agricultura, de terrenos boscosos afectados por incendios.

Además de Sturzenegger, la semana pasada expuso el obispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, quien se opuso a la descentralización en provincias y municipios del programa nacional de regularización dominial de villas y barrios de emergencia, otro de los pilares del proyecto.

Antes del religioso, el ministro había justificado los cambios argumentando que en siete años de vigencia de la ley el plan apenas si alcanzó al 0,07% de la superficie ocupada por barrios de emergencia, lo que calificó como un fracaso producto de haberle dado el poder de decisión “a un funcionario sentado en Maipú y avenida del Libertador”, en la Capital Federal.

El debate de este miércoles se dividirá siete bloques y tras la finalización de cada uno los senadores le podrán hacer preguntas a los expositores.

En el primer bloque expondrán Rodolfo Carrizo y Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata; y Gervasio Muñoz, de Inquilinos agrupados.

A continuación hablarán el exdiputado nacional Santiago Igón; Matias Oberlín Molina (Observatorio de Tierras) y Juan Herrera (Unión de Trabajadores Rurales sin tierra).

En el bloque 3 expondrán el constitucionalista Daniel Sabsay, y el abogado Mariano Marcucci. Los seguirán representantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de la Provincia de Rio Negro, y referentes de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche y de otros movimientos sociales.

También están previsto que expongan funcionarios provinciales relacionados con el registro de la propiedad inmueble, y miembros de varias organizaciones no gubernamentales.