El caso Rafecas agita el debate por la unidad en Juntos por el Cambio

La postulación del juez anticipa una discusión clave en la coalición opositora

"Si fuéramos un bloque monolítico, forzamos que sea otro". La frase es de un senador radical y en ella se funden dos cuestiones que deberá afrontar Juntos por el Cambio en la Cámara alta: la postulación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general y el perfil de oposición que adoptarán ante el Gobierno de Alberto Fernández.

El pliego con la candidatura de Rafecas para jefe de los fiscales recién ingresaría el mes próximo al Senado. Y si bien el oficialismo tiene una amplia mayoría en la Cámara, el hecho de que su designación requiera del voto de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes convierte al interbloque opositor en un actor clave para el futuro del magistrado.

Con 27 senadores, sobre un total de 72 miembros, la llave para otorgar o bloquear los dos tercios la tiene Juntos por el Cambio.

"Es un proceso que recién arranca y no ha sido objeto de tratamiento en el interbloque", afirmó el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), ante la consulta de LA NACION sobre el pliego de Rafecas.

En la misma sintonía se expresó su par del interbloque de diputados, Mario Negri (UCR-Córdoba). "No hemos abordado el tema todavía", afirmó el legislador, quien como miembro del Consejo de la Magistratura impulsó, junto al exsenador Ángel Rozas, la suspensión de Rafecas para investigar su decisión de desestimar la denuncia de Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán.

Negri rechazó, así, las versiones que indican que por aquel incidente y por su actuación en la causa de los sobornos en el Senado por la reforma laboral de 2001, la UCR rechazaría el pliego de Rafecas.

La postura de ambos dirigentes opositores de no anticipar una posición se explica por varias razones. Las más evidentes están a la vista: el pliego no fue enviado al Senado y, por lo tanto, todavía no ha sido tema de debate en los bloques de Juntos por el Cambio.

Pero hay un tercer factor que cobrará fuerza cuando la actividad política se saque de encima la modorra del verano: la necesidad de mostrar unidad, acción que varios dirigentes del sector consideran uno de los mandatos que vinieron implícitos con el 41% cosechado en la elección presidencial.

"Tenemos que cuidar que Cambiemos se mantenga unido, por eso esto debe ser motivo de una decisión institucional, no hay lugar para declaraciones personales", afirmó Negri ante la pregunta de este diario sobre su postura ante la nominación de Rafecas.

El mismo valor le otorgó a la unidad de acción Schiavoni, quien opinó que en esta cuestión "debería haber una posición unificada" del interbloque de senadores. "Es un tema muy delicado, estamos hablando de un funcionario de muchísima importancia institucional", agregó el senador.

Pero el tema de mantener una postura única ya fue motivo de fuertes discusiones al interior de Juntos por el Cambio en su nuevo rol como oposición. De hecho, ése fue el criterio que prevaleció en el Senado en diciembre último, cuando la bancada habilitó, con su ausencia, el debate sobre tablas y la sanción de la emergencia pública.

Esa decisión no fue compartida por todo el interbloque. Varias voces (radicales, como Martín Lousteau y Silvia Elías de Pérez, y macristas, como Esteban Bullrich y Gladys González) pidieron poner un freno al tratamiento a marchas forzadas que impulsaba el Frente de Todos. La discusión se zanjó a favor de colaborar con el Gobierno por el compromiso asumido por los mandatarios provinciales radicales, en particular el jujeño Gerardo Morales.

Esa grieta, la de los gobernadores, genera dudas en algunos legisladores del interbloque opositor, que temen que la misma lógica se aplique cuando se discuta la designación del futuro procurador general de la Nación. Se trata de un debate que va más allá de la decisión de aprobar o rechazar el pliego de Rafecas.