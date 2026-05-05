El CFI pagó los gastos de Kicillof y su comitiva durante el viaje a España por una cumbre progresista

Los gastos del viaje a España que realizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a una comitiva provincial, para participar de encuentros con líderes políticos e inversores se financió, en su mayoría, con fondos que la administración bonaerense, como hacen otras jurisdicciones, reserva en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para destinar a ese tipo de actividades.

La comitiva provincial estuvo integrada por siete personas. Además de Kicillof, viajaron Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Jesica Rey (ministra de Comunicación) y Cecilia Nicolini (asesora en Asuntos Internacionales), más dos asesores en comunicación y un encargado de la custodia del mandatario provincial, especificó el diario Clarín.

Kicillof recibió a la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz Prensa PBA

Según informaron desde el CFI a LA NACION, el consejo abonó viáticos (gastos y alojamiento) de toda la comitiva, y cuatro pasajes. Según consignó el diario Clarín, Kicillof, Bianco y Nicolini pagaron sus tickets con dinero propio.

“Cada provincia tiene una línea de crédito [en el CFI] para estos viajes, rondas de inversiones, congresos. Los fondos son de las provincias. Hace un mes, con esos fondos los gobernadores de las provincias mineras viajaron a una cumbre minera”, explicaron desde el CFI a LA NACION.

El gobernador de Buenos Aires, al presentar un libro de su autoría, en Madrid MARIANO SANDA

Desde el gobierno provincial, indicaron a LA NACION que la comitiva se alojó en los hoteles Meliá (en Madrid) y Olivia Balmes (en Barcelona), y que los pasajes fueron emitidos por las aerolíneas Iberia (el vuelo desde Buenos Aires hacia Madrid) y Air France (desde Barcelona hacia Buenos Aires).

Una noche en una habitación doble del Meliá de Madrid, según los precios que se pueden consultar en la página de Internet del hotel, se ubica entre los US$451 y los US$655. La noche en una habitación doble del Olivia Balmes, también según su página oficial, se ubica entre los US$626 y los US$821.

Participamos de una cena con líderes y lideresas mundiales, con quienes compartimos la convicción de construir nuevas y mejores alternativas de futuro. Gracias a la @GPMobilisation por la convocatoria.#GPM2026 pic.twitter.com/xYDxqYjgr8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 18, 2026

De acuerdo a la cotización que figura en su página oficial de internet, para reservas hechas sobre la hora de los viajes, un pasaje por Iberia a Madrid se ubica entre $1.879.561 (unos US$1319, en clase turista) y $8.882.282 (unos US$6.237, en clase business). Según la página oficial de Air France, un pasaje desde Barcelona hacia Buenos Aires puede conseguirse entre US$1693 (económica) y US$9154 (business)

En España, donde estuvo entre el 16 y el 18 de abril, Kicillof se reunió con la vicepresidenta española, Yolanda Díaz; con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Fue parte de la Movilización Global Progresista. Además, tuvo un encuentro con inversores y presentó su libro De Smith a Keynes.

Reunión de gobernadores y legisladores en el CFI

¿Qué es el CFI?

El CFI es un organismo público interestadual integrado por todas las provincias. El dinero que administra proviene de un porcentaje de lo que recibe cada distrito en concepto de coparticipación y sirve para financiar proyectos de desarrollo. Desde 2020, lo conduce Ignacio Lamothe, un dirigente del peronismo que supo tener relación cercana con Eduardo “Wado” de Pedro. Cuando renovó su mandato, en 2024, el presupuesto que manejaba el CFI rondaba los $90.000 millones (es una suma que varía de acuerdo a la recaudación por coparticipación). El CFI funciona desde 1959.

Antes de regresar a la Argentina, Bianco sufrió un cuadro de apendicitis por el que fue operado en una clínica de Barcelona (el Hospital Sanitas Cima), intervención que se afrontó con fondos del seguro de viaje, de la empresa Assist Card, según indicó el propio funcionario en ese momento a LA NACION. Esa situación hizo que Bianco no regresara a la Argentina junto al resto de la comitiva, a la espera del alta y la autorización médica para abordar el vuelo de retorno al país.

Además de la delegación bonaerense, a España viajó una comitiva del Partido Justicialista nacional, encabezada por De Pedro. Según informaron a LA NACION desde su entorno, el legislador pagó sus gastos de su propio bolsillo.