El consejo del papa Francisco a Alberto Fernández: tener buen humor

El Papa había separado el fragmento de un texto para dedicárselo a Alberto Fernández Fuente: LA NACION

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 09:13

ROMA.- En un clima de evidente sintonía y "buena onda", en el momento del intercambio de regalos el papa Francisco le dio un consejo muy importante a su compatriota Alberto Fernández: tener buen humor.

Después de obsequiarle, como suele hacer con todos los jefes de Estado que recibe, todos los documentos pontificios que escribió en estos casi 7 años, - Evangeli Gaudium, Laudato Sí, Amoris Laetitia, Christus Vivit-, el Papa se detuvo en Laudete et Exsultate, la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, de marzo de 2018.

"Te marqué algo", le dijo el Papa a Fernández, pasándole enseguida a leer una oración sobre el buen humor que se le atribuye a santo Tomás Moro, que en Gaudete et Exsultate recomienda rezar.

El intercambio de regalos entre Alberto Fernández y el papa Francisco - Crédito: Pool Aigav 02:12

Video

«Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea», leyó el Papa, ante Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez, que lo escuchaban atentamente.

A pedido del Presidente, el Papa también le firmó y le dejó un mensaje especial en el Christus Vivit, la exhortación apostólica que escribió después del sínodo sobre los jóvenes. Y le obsequió una escultura de bronce realizada por el Vaticano que representa una paloma junto a unas uvas, que abajo tiene escrita la leyenda "Sean mensajeros de paz", en italiano. "Sean mensajeros de paz, esto es lo que quiero de ustedes", pidió Francisco.

El Papa le obsequió a Fernánedz una escultura de bronce que tiene la leyenda "Sean mensajeros de paz" en italiano Crédito: Pool Aigav