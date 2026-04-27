¿Hay bancos hoy, lunes 27 de abril?

Si bien hoy, lunes 27 de abril, hay bancos, un paro gremial de 24 horas que lleva a cabo La Bancaria en protesta por los despidos en el Banco Central (BCRA) impacta en el servicio usual de las entidades bancarias.

La medida de fuerza afecta a 21 tesoros regionales, por lo que no habrá servicio de abastecimiento o traslado de dinero a los bancos, lo que impacta en las operaciones en efectivos de las entidades.

La Bancaria hace un paro por 24 horas hoy por despidos en el BCRA X

¿Funcionan los bancos hoy?

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, detalló el pasado jueves 23 de abril en una entrevista radial que la medida de fuerza afectará a quienes soliciten billetes físicos. “Ese día no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”, confirmó.

El paro de La Bancaria puede afectar en el acceso al efectivo durante este lunes Andrzej Rostek - Shutterstock

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. Sin embargo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

Por qué hay paro de La Bancaria el lunes 27 de abril

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, detalló este jueves 23 de abril en una entrevista radial que la medida de fuerza afectará a quienes soliciten billetes físicos. “Ese día no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”, confirmó.

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. Sin embargo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

¿Por qué hay paro de bancarios este lunes 27 de abril?

La Bancaria resolvió hacer un paro en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que “podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales”. El gremio señaló que hay “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”.

Comunicado de La Bancaria sobre el paro del lunes 27 de abril X

“De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”, adelantó La Bancaria. Y añadió: “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”

“¡No al achique del BCRA! ¡No a los despidos!”, concluyó.

Sergio Palazzo habló sobre el paro de La Bancaria del lunes 27 de abril

El jueves 23 de abril, Palazzo explicó que la medida de fuerza es para reclamar por “la fuente de trabajo de esos compañeros a quienes claramente el Banco Central va a terminar despidiendo”, en referencia al cierre de los tesoros regionales. “Había una negociación donde estábamos viendo alternativas para esa situación. El BCRA decidió profundizar y amenazar con los despidos a partir de hoy”, detalló en diálogo radial.

Es por ese motivo que el miércoles 22 de abril hubo una asamblea donde se determinó llevar a cabo el paro en todos los tesoros regionales, incluidos los que van a cerrar. “Si el Banco Central continúa sin darnos respuestas para que le garanticemos los 32 puestos de trabajo, intensificaremos y ampliaremos al Tesoro de la Capital Federal, que es la sede central del BCRA”.