24 de noviembre de 2020

Los periodistas Ernesto Tenembaum y Nora Veiras, debatieron al aire sobre la polémicatapa del domingo de Página/12, donde se publicó una foto de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña junto a una imagen del exoficial nazi Erich Priebke, bajo el título: "La mala educación". La directora de Página/12 defendió la publicación y aseguró: "Yo no digo que la ministra sea nazi".

"La tapa sugiere, si es que no lo dice directamente, con una foto de un criminal de guerra de un lado, y la ministra de otro, que hay una asociación entre ambos. Claramente está dirigida a sugerir cierta vinculación ideológica entre uno y otro", opinó Tenembaum durante una entrevista en Radio con Vos a la expanelista del programa kirchnerista 678, actual directora periodística de Página/12. "La tapa habilita a que esa interpretación sea muy razonable. Que discutas lo que dice la tapa no me parece de mucha honestidad intelectual", dijo Tenembaum, dirigiéndose a la periodista.

Veiras contestó: "Me parece que es susceptible de interpretación. Yo puedo aceptar tu interpretación, y yo puedo tener mi interpretación". Y le repreguntó: "Decime vos, que sos muy buen periodista: ¿no te resulta llamativo que una ministra que hace alusión al adoctrinamiento para descalificar a los docentes, haya estudiado en una escuela que, creo, es única en el mundo, donde un SS presidió la dirección directiva, y seleccionaba a los docentes, en una escuela donde se festejaba el cumpleaños de Hitler?".

El diario que dirige Veiras publicó anteayer una nota sobre el colegio alemán Primo Capraro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde estudió Soledad Acuña, funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta. "Esa escuela estuvo dominada por el excriminal de guerra nazi Erich Priebke durante todo el paso de Acuña por la institución", indica el diario del Grupo Octubre, que lidera Víctor Santa María, gremialista muy cercano al presidente Alberto Fernández.

El kirchnerismo apunta contra Acuña luego de que se conociera un video que la muestra diciendo que quienes buscan estudiar la carrera docente son de bajos recursos y que los centros de formación se encuentran copados por militantes de la izquierda.

"Yo no digo que la ministra sea nazi", sostuvo Veiras respecto de la publicación, que recibió fuertes críticas de distintos sectores opositores y fue cuestionada por miembros del gobierno nacional. "Todos tenemos nuestra historia. Lo que hacemos con esas trayectorias depende de cada uno. Nadie dice que es nazi. Sí es evidente que tiene una visión que considera que aquellos que no concuerdan con su propia visión son izquierdistas sobreideologizados. Si esto es un pensamiento nazi...".

Tenembaum le hizo otra pregunta: "¿La tapa no sugiere que esa educación termina en esa ministra?".

"No seas tan lineal, Ernesto, de verdad", dijo Veiras..

"Lo acabás de decir vos, Nora. Acabás de decir que es importante, que cada uno tiene su historia. ¿No es lineal? Aparece Priebke al lado de la ministra Soledad Acuña", respondió el periodista. Veiras contestó: "Habrá aparecido en muchas fotos con él, si estuvo desde la primaria hasta la secundaria".

Tenembaum continuó: "Me da la sensación de que el lineal no soy yo. Lineal es la persona que armó esa tapa, hayas sido vos o quien sea. Poner a Soledad Acuña al lado de Priebke es muy lineal. Después, uno puede preguntarse si correspondía, si es un criterio de edición, si me arrepiento, si lo veo que ahora no me cierra, porque dimos un mensaje determinado".

La periodista le respondió: "Bueno, pero eso es lo que vos pensás, Ernesto. Es lo que querés que yo diga. Yo no coincido con ese análisis".

"Yo no quiero que vos digas nada. Yo quiero que digas lo que pensás", le contestó Tenembaum.

Veiras siguió: "Te digo lo que pienso y no acordás. Lo grave es lo que dijo la ministra de Educación. Y lo más grave es que salga el Pro a bancar esa concepción sobre los docentes, a los que tiene que formar el Estado de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo grave. Alguien que proponga la delación como criterio para el adoctrinamiento es gravísimo. Es una concepción que me asusta como ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo relevante. Que salga Macri a hablar de que esta tapa no tiene nada que ver con el periodismo y daña la democracia me parece una falta de respeto intelectual".

Otro de los periodistas presentes en la mesa, Jairo Straccia, le señaló a la directora de Página/12 si en el propio texto del artículo se pone en cuestionamiento la relación entre Acuña y Priebke. "La nota dice lo que dice", sostuvo Veiras. Y siguió: "Me parece que está claro. No hacemos una relación lineal. Decimos: esa es la escuela donde estudió la ministra. Y ahí hay múltiples facetas de cómo cada uno interpreta eso. No entiendo cuál es el problema. Estudió en una escuela cuyo director... no sé cuál es el problema. Mauricio Macri estudió en el Cardenal Newman. ¿Y? ¿Cuál es la historia? Cada uno estudió donde estudió".

Tenembaum le preguntó a la periodista si podía explicar una vez más su postura. Ella lo hizo: "Esto me parece bastante absurdo. La ministra cursó la escuela en un colegio presidido por Erich Priebke, quien seleccionaba a los docentes y prohibía determinados contenidos. Entre otros, estaban prohibidos los textos que aludían al holocausto. Esta es la formación que tuvo, en ese lugar. ¿De ahí se deduce que la ministra sea nazi? No. Cursó la escuela primaria y secundaria en ese lugar? Sí. ¿Entregaba los títulos Priebke? Sí. Eso es lo que dice la tapa del diario, nada más".

