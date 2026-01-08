Encuesta: lejos del entusiasmo del Gobierno, el conflicto en Venezuela divide a los argentinos

Luego de que el Gobierno celebrara la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington, una encuesta reflejó que el 41% de los argentinos consideró que el país debería mantenerse al margen de la intervención norteamericana, mientras el 29% opinó que debería apoyarla. Así lo revela el último informe de la consultora Casa Tres. Las posturas sobre el conflicto en Venezuela reflejan la grieta entre libertarios y peronistas, según Mora Jozami, directora de la consultora.

Por su parte, y ante la misma consulta el 19% de los encuestado evaluó que lo mejor es defender “la liberación de Venezuela pero sin alinearse con Estados Unidos", mientras que apenas el 6% juzgó que el país tendría que apoyar a Maduro.

Informe de Casa Tres sobre Venezuela: la postura de la Argentina Casa Tres

Una mayoría contundente (67%) considera que Venezuela no es una democracia. Sin embargo, ante la consulta por la intervención militar de la Casa Blanca, el 47% se opone y el 38% se muestra a favor.

Informe de Casa Tres sobre Venezuela: la intervención militar Casa Tres

“Como en todos los grandes temas, la Argentina está dividida en dos”, sintetizó Jozami en diálogo con LA NACION. “Aquellos que votaron a Sergio Massa en las elecciones de 2023 son los que sostienen −en una medida casi en exclusiva− el apoyo a Maduro y mantenerse al margen, mientras que los que votaron a Javier Milei y a Patricia Bullrich son más pro-intervención”. Esta postura intervencionista se divide entre quienes apoyan la operación militar y los que avalan una injerencia más activa en los asuntos internos de Venezuela, pero sin aquella intervención, indicó.

La mayoría de quienes votaron a La Libertad Avanza y a Pro en las elecciones generales 2023 apoyó la iniciativa de Donald Trump (54% y 47%, respectivamente). Por su parte, quienes optaron por el peronismo en aquella ocasión prefieren mayoritariamente que la Argentina se mantenga al margen (56%).

El 55,5% de los argentinos consideró que la Argentina debería mostrarse neutral ante la rivalidad entre Estados Unidos y China y el 63,2% evaluó que Washington provoca tensiones en el mundo, según un informe de Zuban Córdoba de abril del año pasado.

Informe de Zuban Córdoba de abril 2025: "La economía mundial en jaque" Zuban Córdoba

A su vez, Lara Goyburu, de la consultora Management & Fit, explicó el contexto en el que se produjo la captura de Maduro: “Lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a poner en primer plano una tensión que venimos midiendo hace meses: la sociedad argentina hoy combina una mirada relativamente positiva sobre el vínculo político con Estados Unidos con un mandato muy pragmático de ‘interés nacional’ y reglas claras”.

La consultora recordó mediciones previas al ataque de la Casa Blanca en Caracas. El 50,1% de los argentinos tiene una mirada positiva sobre la relación entre Milei y Trump y “la mayoría pide que la Argentina no se case con nadie”: el 42,8% plantea no priorizar ningún país y buscar las mejores negociaciones y el 39,4% demanda una buena relación con Estados Unidos, pero una estrategia flexible. Solo el 14,6% avala el alineamiento total.

Las reacciones de la política

Ante la captura de Maduro, el arco político se dividió entre el apoyo a la intervención militar de Trump y el reclamo por la defensa del derecho internacional.

El Presidente expresó su “apoyo total” a Washington: “Aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del bien, o se está del lado del mal”, publicó en X.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN



En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.



De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo… — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

El director de la consultora Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, calificó la postura que tomó el Gobierno de “improvisada” y “apresurada” dada la falta de claridad respecto del futuro político de Venezuela. Además, remarcó: “El gobierno argentino hoy ya no es prioridad para Trump. La agenda norteamericana ha mutado”.

En contraste, el peronismo rechazó la intervención en Venezuela y la captura de Maduro en un comunicado de los bloques de diputados y senadores. A su vez, denunció “una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional”.

La expresidenta Cristina Kirchner acusó al gobierno de Trump de tener como objetivo “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, afirmó en X.

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

Entre los gobernadores se replicó la división, según recogió un informe de la consultora La Sastrería, de Raúl Timerman.

Los mandatarios peronistas Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), así como el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) defendieron los principios del derecho internacional. “La provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”, escribió Kicillof en sus redes.

Gobernadores que suelen colaborar con el Gobierno en el Congreso, como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) apoyaron la intervención militar de Donald Trump. “Frente a regímenes que persiguen al que piensa distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, no hay neutralidad posible [...]. En momentos como este, solo hay un lado correcto de la historia”, sentenció el jefe de gobierno de la Ciudad.