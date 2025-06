Santillán y Talerico intercambiaron acusaciones por la “motosierra” en el Garrahan: de “resentimiento” a “se están pasando de rosca”

En medio del conflicto entre el Gobierno y el Hospital Garrahan por los reclamos salariales de los trabajadores, la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza (LLA), y la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, discutieron sobre la raíz del conflicto y terminaron intercambiando acusaciones.

“En el caso del Garrahan, hay 953 cargos administrativos sobre 478 cargos médicos, de los cuales el 10% eran residentes”, comenzó Santillán en TN, mientras que Talerico consideró: “El Estado está muy captado por cajas que lo hacen muy ineficiente y parte de la política tiene que ver con achicarlas. Ahora, esta es la motosierra en su máximo esplendor, donde a veces empiezan a cortar pero lo hacen sin un racional de cuidado”.

Acto seguido, la diputada reaccionó y le respondió que en el sector social “no existe la motosierra”, sino que es asunto dentro del Estado, y apuntó: “No es un tema de dinero, sino de cómo se administra. La plata está, el problema es cómo se gasta. Es un error conceptual de tu parte. Vos tenés siempre una mirada en contra del Gobierno”.

Talerico afirmó que no tiene ningún problema, sin embargo, la discusión empezó a tensionarse. Santillán la acusó de conversar con “resentimiento” y la exfuncionaria de Mauricio Macri contestó: “Le agradezco a Dios todos los días por no pertenecer a este gobierno”.

Talerico y Santillán se cruzaron por la situación en el Garrahan

Luego volvieron a discutir directamente sobre la situación en el Garrahan, asunto sobre el cual la diputada mencionó: “Estamos hablando de la salud de muchos niños y el Gobierno está tomando cartas en el asunto para sincerar un dinero que existe pero se administra mal”. Por su parte, Talerico aseguró: “Las políticas públicas de desarrollo argentino están absolutamente paralizadas. La motosierra está causando daños y tenemos bajo la línea de la pobreza a enfermeros, médicos, Fuerzas Armadas y jubilados. Tiene que haber una mirada para el crecimiento de esta Argentina. Que no nos tomen el pelo porque todavía no estamos en el mejor gobierno de la historia”.

El debate tomó tensión nuevamente y Santillán insistió en acusar a Talerico de hablar “desde el resentimiento”, aunque agregó que es porque el presidente Javier Milei no la designó en la Cancillería ni en Migraciones en 2023. “Entonces te dedicás a mentir”, subrayó. En cambio, la exvicepresidenta de la UIF dijo: “No me llegó ninguna propuesta. No tengo ningún resentimiento, este es un gobierno totalmente autoritario. Reconozcan que se están pasando de rosca. El dinero no les alcanza. Le están ajustando a 1.300.000 pesos por fuera del sueldo“.

A modo de cierre, Santillán preguntó con ironía: “¿Para vos los gastos administrativos que se llevan los fondos del Garrahan no son parte del problema? ¿A vos te parece que puede fallar el Gobierno?“. En tanto, Talerico afirmó que hay fallas desde la gobernación y reclamó: ”No tienen límites ni están reactivando los procesos productivos. Pongan a producir a la Argentina“.

La discusión escaló, incluso, a otros sectores del arco político. La diputada Lilia Lemoine reaccionó en redes sociales y defendió a su compañera de cámara: “Talerico quedó en evidencia. Fueron a pegarle al Gobierno en la previa de una sesión crítica para evitar el déficit fiscal [con los gremios por la cuestión en el Garrahan] ¿No entienden que, si vuelve el déficit, suben el riesgo país, la falta de crédito y todo el esfuerzo que estamos haciendo se va al tacho? Liberales de cartón”.