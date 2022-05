El desdoblamiento electoral en Buenos Aires se estanca y oficialistas y opositores especulan sobre su conveniencia

En la provincia de Buenos Aires abundan las especulaciones sobre un posible desacople de sus elecciones de las nacionales. Esos cálculos incluyen el análisis de la conveniencia que este desdoblamiento bonaerense tendría para el oficialismo o la oposición, sospechas de arriesgadas maniobras de ingeniería electoral para beneficiar a algún bando y variaciones en cuanto al año en que debería entrar en vigencia. Si bien el abanico de alternativas es abierto y cambiante según el interlocutor que se elija, aún no hay avances concretos en esta posibilidad. Tanto en el Frente de Todos como en Juntos aseguraron que no tratan el tema, pero en ambos bandos hay opiniones formadas e interés por explorar esta alternativa.

Desde la alianza opositora, una fuente de Pro con recorrido territorial consideró que el desdoblamiento sería favorable para Juntos, pero no mostró confianza en que la posibilidad se acelere. “A nosotros nos conviene, pero no veo al Frente de Todos haciendo algo que nos convenga a nosotros” , señaló el dirigente consultado por LA NACION.

Pero también hay quienes, dentro de Juntos, creen que despegar la elección provincial de la nacional sería un recurso para el oficialismo. “El Frente de Todos lo está explorando. Hay comentarios y especulaciones. Dentro de nuestro espacio, esto se analiza como algo que puede pretender el oficialismo. No hay una posición tomada”, describió un intendente opositor.

Además, en sectores de la tropa bonaerense de la coalición opositora se abren especulaciones sobre jugadas electorales del kirchnerismo que implicarían un desdoblamiento parcial. Una de esas especulaciones, desestimada por algunas fuentes oficialistas y opositoras, es la que sostiene que Cristina Kirchner sería candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y que le elección de esa categoría se pegaría con los comicios provinciales. Es un rumor que entro de la misma alianza opositora se deslegitima al mencionarlo como un “delirio”, y que tiene poco arrastre en el oficialismo. “¿Quién pondría la cara por eso? Sería un engendro”, sostuvieron en el camporismo provincial.

Axel Kicillof tiene la llave para desdoblar la elección bonaerense de la nacional en 2023

“No hay ningún planteo formal ni informal del gobierno. En Juntos no se trató la posibilidad de desdoblar. Creo que es un debate pendiente que hay que dar, porque si no, nunca toman estado público los temas de la provincia y no aparecen las soluciones”, indicó a este diario un miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires.

Las versiones en 2019

En 2019, la posibilidad de desacoplar los comicios se evaluó como una forma de apuntalar el intento de reelección que encaraba la exgobernadora María Eugenia Vidal. Finalmente, la elección provincial se mantuvo añadida a la nacional y la derrota de Mauricio Macri coincidió con la de la actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.

Un intendente enrolado en el justicialismo provincial aseguró que no hay avances porque el desdoblamiento “le conviene a Cambiemos”. Es de los que calculan que a la alianza opositora le favorecería desligarse de lo nacional ante una candidatura a presidente de Javier Milei, que le robaría votos.

Pero una fuente del ala massista del Frente de Todos advirtió que la coyuntura política nacional puede llevar al oficialismo al desacople electoral: “Nunca se habló oficialmente del desdoblamiento. Pero si en los próximos dos o tres meses no hay un cambio de rumbo y de gabinete, no va a quedar otra que desdoblar”.

Javier Milei, el sábado pasado, en la Feria del Libro; su crecimiento en las encuestas obliga al oficialismo y a la oposición a revisar estrategias electorales para 2023 LA NACION/Alejandro Guyot

El reparto de bancas en la Legislatura bonaerense es parejo entre oficialismo y oposición, más algunos bloques minoritarios con presencia solo en la Cámara de Diputados. Modificar la legislación electoral obligaría a acuerdos políticos. “No tenemos mayoría ni posibilidad de conseguir tres diputados”, se sinceró un dirigente del Frente de Todos bonaerense (con tres diputados aliados, el oficialismo alcanzaría la mayoría de 47 votos para ganar una votación en la Cámara baja; hoy cuenta con un bloque de 42 y dos monobloques que lo acompañan).

En el Senado bonaerense se impulsa un proyecto de desdoblamiento, que presentó el senador de Juntos Joaquín de la Torre. Es una iniciativa que propone despegar la elección bonaerense de la nacional a partir de las elecciones de 2025 , que por ahora no tiene estado parlamentario y recién comienza su camino.

Según pudo saber LA NACION, la fecha de aplicación de la iniciativa del exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, en el turno electoral posterior a la crucial elección del año que viene, desalienta apoyos. “No lo podemos votar, el problema lo tenemos hoy”, remarcaron desde el oficialismo. No obstante, una fuente opositora advirtió: “La fecha es lo de menos. Joaquín instaló su posición. Si el gobierno decide avanzar, sabe que él está a favor. La convocatoria [a comicios separados] es con un decreto del gobernador antes de la convocatoria nacional, que es en abril de 2023″.