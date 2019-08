El video de la visita de María Eugenia Vidal en abril pasado 00:45

Video

José María Costa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 13:08

Un video de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en una visita en abril a la villa Carlos Gardel, se volvió viral en las últimas horas. En el mismo se ve a la mandataria charlar con una víctima de violencia de género y luego ir a tocarle la puerta del agresor. Desde la administración se mostraron sorprendidos por la difusión de las imágenes, que fueron cuestionadas en las redes sociales y negaron ser los responsables de la pieza comunicacional.

Según pudo saber LA NACION, el encuentro ocurrió en el mes de abril previo a Semana Santa y la mujer que aparece charlando con Vidal es una emprendedora que había abierto las puertas de su casa para contar en qué estaba trabajando.

"La visitó en la casa y ahí se enteró que era víctima de violencia de género", explicaron desde el entorno de la mandataria y agregaron; " El video no es nuestro, no lo usamos ni antes, ni después".

En las imágenes, que están editadas y duran poco menos de un minuto, se ve a Vidal charlando con una mujer que le cuenta que es acosada por una persona. Luego aparece la mandataria caminando hasta la vivienda del agresor a quien le dice que sabe lo que está pasando, que está acompañando a la víctima y que no dejarán que siga sucediendo el acoso.

Otras fuentes consultadas detallaron que, tras la visita de Vidal, intervino un fiscal y se le dio un botón antipánico a la mujer. Días después, se le aplicó una perimetral al agresor y se le dio contención a ella y su hija.

Ante la consulta sobre el por qué de la difusión de las imágenes antiguas y cuatro días después de que Vidal quedara segunda en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), dijo: " Alguien bien o mal intencionado lo hizo correr. No es un elemento de campaña nuestro".

Sobre si los videos difundidos fueron grabados por el equipo de la Gobernación o por alguno de los vecinos con un celular, contaron: "La reunión se grabó. Luego la gente sigue a la Gobernadora cuando fue caminando hasta la casa. No tengo como que sea nuestro el video".

Las críticas opositoras

Uno de los primeros candidatos que salió al cruce fue Malena Galmarini, diputada y esposa de Sergio Massa, que aseguró. "El video de María Eugenia Vidal "defendiendo a la vecina" es el ejemplo de cómo gobierna Juntos por el Cambio: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado".

"¿Después de tanto tiempo trabajando en el área social no sabe que exponer a una mujer en situación de violencia no es el mejor camino? ¿Qué hizo cuando se apagaron las cámaras? Esa vecina, o las miles que sufren violencia, tienen donde ir cuando se las alienta a denunciar? No", agregó la candidata a diputada provincial.

Las críticas de Galmarini siguieron: "Resulta infantil pensar que con este video vamos a creer que le importan las bonaerenses después de desfinanciar programas de prevención y promoción de derechos. De no tener ni una política real de empoderamiento. Dijo que iba a cuidar a las y los bonaerenses. Sin embargo, queda demostrado que con María Eugenia Vidal en la provincia no hay Ni Una Menos".