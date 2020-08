El primer mandatario cambió radicalmente su postura con respecto a lo que planteaba en la campaña Fuente: Archivo

Una entrevista de Alberto Fernández con un periodista cordobés durante la campaña electoral de 2019 da testimonio del giro en la posición del Presidente con respecto a los cambios en la Justicia.

"En la actualidad están hablando de que hay que cambiar la Justicia", le dijo durante una entrevista radial el periodista Mario Pereyra al entonces candidato presidencial, Alberto Fernández, en 2019, antes de las elecciones. Así consta en un corte de ese diálogo que difundió el medio de Córdoba Cadena 3.

"Yo no dije eso", le contestó Fernández. "La gente de su partido", le aclaró el periodista. "¿Las cosas que dice Carrió se las carga a Macri? Seamos ecuánimes. Sé que es opositor mío, pero sea ecuánime", le retrucó el exjefe de Gabinete.

El periodista volvió a preguntar: "¿Por qué no salió a decir que no tenemos que cambiar la Justicia?". Fernández volvió a negar: "Usted escucha selectivamente. Yo nunca dije eso, dije quinientas veces que lo que dijeron Mempo Giardinelli y Zaffaroni no es mi opinión".

"¿Usted dice que eso no va a pasar?", le inquirió Pereyra.

"No lo voy a hacer eso", le contestó el candidato.

"Lo quiero grabar", siguió el periodista.

"Grábelos, lo va guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada, como no me pudo retrucar nada hasta ahora", respondió Fernández. Y remató con más críticas por las preguntas: "Si bajara la animosidad y recuperara la ecuanimidad... yo no miento, el que miente, es Macri. Yo soy el hijo de un juez".