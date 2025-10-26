El día D de Milei: los cambios profundos que puede precipitar el resultado de una elección crucial para el Gobierno

El presidente Javier Milei afronta las legislativas que se desarrollarán hoy en todo el país como una batalla crucial para la supervivencia política de su modelo. Por un lado, el resultado electoral determinará si el rumbo que trazó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) desde diciembre de 2023 conserva apoyo en la sociedad. Y, por otra parte, comenzará a moldear los márgenes de maniobra de Milei en el Congreso para impulsar reformas estructurales en la segunda mitad de su mandato.

El grado de poder político que consiga el Presidente en los comicios de hoy también podría precipitar cambios en el esquema de toma de decisiones de la Casa Rosada. El propio Milei ya dijo que procura relanzar su administración una vez que se conozca el veredicto de las urnas, pero resta saber cuál será la profundidad de las modificaciones que instrumentará en su elenco de ministros para recuperar el pulso y la agenda pública. Uno de los interrogantes de la nueva etapa es si el Presidente mostrará apertura para dialogar con el titular de Pro, Mauricio Macri, los sectores más afines de la oposición o los mandatarios nucleados en Provincias Unidas, quienes supieron cooperar con LLA en votaciones clave para Milei, pero se rebelaron ante el destrato oficial y, ante todo, cuando se vieron amenazados en sus distritos por la sed de conquista de los libertarios.

Javier Milei, en el cierre de campaña nacional de LLA LUIS ROBAYO - AFP

La discusión sobre el Presupuesto 2026 asoma como un mojón clave para el rediseño de Gobierno que bosqueja Milei. Por caso, Macri avisó que estará atento a cómo actúe el oficialismo en esa negociación para terminar de definir cuál será su rol en lo que resta de la presidencia de Milei. Es decir, quiere ver si es cierto que el Presidente está dispuesto a consensuar y consolidar una coalición de aliados después de los errores autoinfligidos que pusieron en jaque la gobernabilidad.

“Milei es pragmático y está dispuesto a cambiar. Pero el modelo económico no se toca”, afirman en los despachos oficiales.

La interna, sin freno

A su vez, el jefe del Estado deberá enfrentar una prueba de liderazgo apenas se conozcan los primeros datos de la elección: ¿finalmente, aplicará el manual de conductor político para resolver la feroz pelea que sacude a la cúpula de LLA? El conflicto entre el sector de dirigentes territoriales que responden a su hermana, Karina Milei, y los referentes de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que reportan al principal asesor presidencial, Santiago Caputo, se profundizó después de la dura derrota que sufrió el oficialismo en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. La puja se extendió hasta la víspera electoral. El viernes último, Ramón “Nene” Vera, uno de los lugartenientes de Sebastián Pareja, soldado de Karina Milei, se trenzó en una fuerte discusión en la red social “X” con Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, un propagandista que reporta a Caputo. Se dijeron “cabecita”, “sorete” y “gordo mugriento”.

Los leales a Pareja también fueron blanco de las críticas de Pro por la organización del operativo de fiscalización en La Matanza, el municipio más populoso de Buenos Aires y el corazón del poder de Cristina Kirchner, y en la sexta sección electoral, donde Oscar Liberman, diputado provincial electo, no oculta sus diferencias con la conducción partidaria en el territorio bonaerense.

En ese clima de tensión, es una incógnita si Milei ratificará la centralidad de la Secretaría General de la Presidencia y revalidará su estrategia partidaria en caso de que el Gobierno tenga un mal paso en las urnas. Por lo pronto, Caputo se siente fortalecido después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobará el salvataje financiero a la Argentina, que le dio oxígeno a la Casa Rosada para arribar a la compulsa clave de este domingo. En concreto, el asesor multifunción de Milei y sus leales en el ecosistema de LLA apuestan a sumar más poder después de las elecciones con la tesis de que el experimento electoral que ensayaron Karina Milei y los Menem dañó los acuerdos políticos con los gobernadores aliados que le habían permitido al Gobierno aprobar la ley bases y sortear casi sin sobresaltos el primer año de gestión. “Este domingo vamos a ver si la estrategia era equivocada o no”, replican desde la tropa de los Menem.

Otro enigma en torno a los cambios en el interior del Gobierno es el futuro del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien no oculta su desgaste y está incómodo con el avance de Caputo. “Sería una lástima que una persona de diálogo y con un alto nivel de racionalidad no continúe”, deslizan cerca de Macri, quien había valorado las gestiones de Francos para incrementar la influencia de Pro en la administración de los libertarios.

Está claro que Milei llega debilitado a la competencia por las turbulencias económicas y cambiarias que sufrió en las últimas semanas. En la Casa Rosada asocian el contexto de incertidumbre a la ofensiva que lanzó la oposición en el Congreso y que puso contra las cuerdas al oficialismo al sancionar leyes que eran resistidas por el Presidente, como el aumento para los jubilados o el incremento de las partidas destinadas al área de discapacidad, las universidades o el Garrahan.

Javier Milei, durante una recorrida de campaña Rodrigo Abd - AP

A partir de diciembre, el Gobierno tendrá más músculo en el Congreso. Sin embargo, deberá negociar para alcanzar acuerdos parlamentarios.

El Presidente ya planteó que, en la elección de este domingo, aspira a recuperar el tercio de la Cámara de Diputados que le permita blindar los vetos a las leyes apalancadas por la oposición y que comprometan el equilibrio fiscal. La bancada de LLA tiene 37 legisladores y pone en juego apenas ocho. En el Gobierno descuentan que duplicarán la cantidad de representantes en la Cámara baja y confían en que Pro se mantendrá como un socio estratégico. Con ese panorama, Milei se garantizaría el tercio para bloquear -requerirá del macrismo-, pero le resultará matemáticamente imposible aprobar leyes con votos propios. Sí o sí dependerá de aliados circunstanciales que responden a los gobernadores -sobre todo, aquellos que están afiliados a Provincias Unidas- para arañar los 130 votos.

Es evidente que el Presidente tendrá que pactar si procura construir una mayoría que le permita aprobar cambios estructurales, como la reforma tributaria y la laboral, dos objetivos que se puso el Gobierno para la nueva fase. Por lo pronto, los oficialistas asumen que los mandatarios más cercanos a la cosmovisión de Milei todavía tendrán incentivos para negociar. Eso sí: reconocen que esos actores podrían volver a sentarse en una eventual mesa de diálogo con mayor poder de negociación, sobre todo, si LLA no sale airoso del test electoral.

En el Senado, los libertarios no arriesgan ninguna banca, por lo que fortalecerá su posición. Actualmente, tiene un bloque de apenas seis integrantes.

Los últimos sondeos que circularon en la Casa Rosada provocaron entusiasmo en el entorno del Presidente. Si bien reconocen que la campaña se les hizo cuesta arriba y que debieron moderar sus expectativas -hace tiempo abandonaron el sueño de pintar el país de violeta y llegar a los 40 puntos a nivel nacional-, se ilusionan con ser la fuerza más votada en el país y arañar los 35 puntos. LLA tiene representación en todas las provincias del país y el peronismo, no. Por lo tanto, una vez que se conozcan los resultados, se iniciará una batalla de relatos. Como en toda compulsa de medio término, es posible que no haya un ganador único y definitivo.

Un panorama incierto

La meta que se fijaron en el primer anillo de confianza de Milei es celebrar un triunfo módico que lleve tranquilidad a los mercados y a los habitantes más poderosos de la Casa Blanca. Sin dudas, la oficialización del swap por 20 mil millones de dólares en la previa de la elección provocó alivio en las altas esferas y sirvió a Milei para despejar las dudas momentáneamente. El propio Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, consideró que estas legislativas serán más importantes que las presidenciales de 2027.

“Nos va a ir mejor de lo que todos esperan”, repitieron en la última semana en Balcarce 50, donde se vivieron horas de nerviosismo por la crisis de Gabinete que desató la anticipada salida del canciller Gerardo Werthein, uno de los detractores de Caputo.

Milei se conforma con evitar una catástrofe electoral que ponga en duda la asistencia financiera que le dio Trump o la promesa de la firma de un acuerdo comercial. Por eso, frente a aquellos que vaticinan que el oficialismo sufrirá un duro revés en las urnas, los estrategas del Presidente se ufanan de que lograrán mejorar su performance en las encuestas en la recta final de la campaña. Asumen que los ciudadanos definen su voto en la última semana y, pese a los antecedentes de las elecciones provinciales, aspiran que el nivel de participación superará el 75%, un dato que están convencidos que podría beneficiar los intereses de Milei.

Javier Milei anticipó cambios en el Gabinete para encarar la nueva etapa

Además, los colaboradores más estrechos del primer mandatario estiman que obtendrán réditos de la estrategia de polarización con el núcleo duro de Fuerza Patria. “El miedo a que vuelva el kirchnerismo juega a nuestro favor”, repiten en los despachos oficiales.

Como suele ocurrir en los comicios nacionales, la atención se centrará en los distritos más poblados del país. La disputa más difícil para la Casa Rosada se dará en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria le sacó casi catorce puntos de ventaja a LLA en las elecciones bonaerenses de septiembre. Después de que Milei tuviera que bajar la candidatura a primer diputado nacional de José Luis Espert, quien renunció acorralado por las sospechas en torno a su vínculo con Federico “Fred” Machado, el empresario investigado por narcotráfico en los Estados Unidos, los armadores de LLA se contentarían con achicar la brecha con el PJ a un dígito en el distrito más decisivo. Si bien Espert no participará de la contienda, su figura aparecerá en el cuarto oscuro, por decisión de la Justicia Electoral, que rechazó el pedido de los apoderados del partido de Milei para reimprimir las boletas.

Diego Santilli, uno de los referentes de Pro que promovieron la alianza con el Gobierno en Buenos Aires, quedó al frente de la lista de LLA y centra sus expectativas en reducir la diferencia que le sacó el peronismo a los libertarios para contribuir a un eventual triunfo nacional de LLA. “Si llegamos a descontar, van a tener que reconocer nuestro aporte”, advierten desde el campamento del macrismo.

En la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentará ofrendarle un amplio triunfo a Milei. Anhela superar los 40 puntos y quedarse con dos de los tres senadores que se ponen en juego. El interrogante principal es si Alejandro Fargosi, al frente de la lista de LLA y una de las apuestas del Presidente, podrá contener al núcleo duro del macrismo y evitar una fuga de votos a Ricardo López Murphy (Potencia) u otros desprendimientos de Juntos por el Cambio, como la Coalición Cívica. En la fase definitiva de la campaña, los libertarios que se aferraban al violeta pidieron incluir la marca de Pro en los carteles. Bullrich le reprochó a Macri, que solo se mostró para apoyar a Fernando de Andreis, quinto en la nómina de Fargosi, que no le haya puesto el cuerpo a una competencia decisiva para el Gobierno.

En el interior, el Gobierno aspira a imponerse en Mendoza, Entre Ríos y Chaco, tres distritos donde anudó acuerdos con los gobernadores locales. Asimismo, consideran que habrá disputas competitivas con el PJ y Provincias Unidas en Córdoba y Santa Fe. Y se ilusionan con sorprender en Salta, San Luis, Santa Cruz y Jujuy. Son pesimistas respecto de Chubut o Corrientes. En el resto de las provincias, por el contrario, el peronismo tendría ventaja para mantener la mayoría de los votos.

“A partir del domingo, la Argentina va a cambiar en serio”, auguró el Presidente en el cierre de la campaña nacional de LLA en Rosario.