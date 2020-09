El día que Máximo Kirchner habló de los helechos iluminados de la capital 00:59

Tanto Cristina como Máximo Kirchner han criticado en diversas ocasiones el presupuesto destinado a la ciudad de Buenos Aires, y ambos lo hicieron con la misma palabras: "Hasta los helechos tienen luz". Ayer estos cuestionamientos tomaron otra forma y Alberto Fernández le quitó un punto de la coparticipación a la Ciudad para transferirlo a la provincia, de modo de auxiliar al gobernador Axel Kicillof.

En el caso de la vicepresidenta, lo hizo en diciembre del año pasado durante un acto en La Matanza, en el que cuestionó duramente la obra del Paseo del Bajo: una de las más importantes de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. "Vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones, mientras se inunda media provincia de Buenos Aires cada vez que llueve", dijo en esa ocasión.

"Quién no quisiera vivir en la Capital Federal, donde hasta los helechos tienen luz y agua cuando tenemos gente en nuestras barriadas y en el conurbano bonaerense 'chapaleando' agua y barrio", disparó entonces. Y añadió: "Yo me imagino lo mal que se pueden sentir los intendentes del conurbano cuando un bonaerense, como tantos otros, va a trabajar a la Ciudad y mira todas esas plazas, los helechos y los agapantos, que son esas flores celestes y blancas tan lindas que hay en la 9 de Julio, junto al Metrobus. Después vuelven a la realidad de su barrio, donde les falta el gas o no pudieron hacer el pavimento porque, además, los intendentes tuvieron que hacerse cargo de los comedores escolares, de los pibes y de las familias".

De todos modos, el primero en hacer esta referencia fue su hijo. Ocurrió en un acto que se realizó en julio de 2018 en Burzaco, partido de Almirante Brown, por la inauguración del Ateneo "Cristina Conducción".

En esa oportunidad puntualizó que "la ciudad de Buenos Aires, que tiene cuatro veces más cantidad de habitantes, tiene un presupuesto de 228 mil millones de pesos". En ese momento, dirigiéndose a los presentes, dijo las palabras que -un año más tarde- serían reforzadas por su madre: "Puede pasar que muchos de ustedes, muchos vecinos de Brown, La Matanza, Lomas o Quilmes van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de Julio tienen luz y ven cartelitos de la calle iluminados. Entonces, cuando cada uno vuelve a su localidad o distrito y se pregunta: '¿Qué pasa que yo no tengo esto?'".

En línea con esto, señaló que La Matanza tiene 2 millones de habitantes y un presupuesto de 8 mil millones de pesos; Lomas, de unos $ 6500 millones y Almirante Brown, de $ 3200 millones. "Entre tres municipios que superan la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires no llegan al 10% de su presupuesto", concluyó aquella vez.