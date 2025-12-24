El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró este miércoles optimista por la resolución del conflicto por la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires tiene abierto con el Estado nacional. “No descarto volver a la Corte Suprema”, dijo el mandatario porteño sobre la deuda que tiene el Gobierno nacional con el distrito, aunque enseguida aclaró: “voy a tratar de no tener que volver ahí”.

“La deuda de Alberto [Fernández] fue de más de cinco mil millones de dólares. Tres líneas de subte y me sobra. Un descontrol”, apuntó el funcionario porteño. Y dijo que si bien la gestión de Javier Milei había comenzado un plan de pago en cuotas acordado en septiembre de 2024 con el aval de la Corte, volvió a atrasarse y desde agosto se adeudan 450 mil millones de pesos más, “es mucho también porque trescientos es, por ejemplo, casi la obra, o sea, los túneles del subte lo pagamos con eso, o son, eh, veintipico de resonadores o tomógrafos para, para hospitales”.

“La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tartar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está”, resaltó Macri en diálogo con radio Rivadavia.

Jorge Macri volvió a reclamar por la deuda de la Nación a la Ciudad: “No descarto volver a la Corte”

El intendente de la Ciudad dijo que “tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso [por la Corte], entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad”.

En esa línea, continuó: “Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de 3 millones de porteños”. Macri dijo que el tema de la coparticipación “es algo difícil, complejo, una catástrofe que nos dejó Alberto”.

A su entender, “hay buena voluntad” de parte del Gobierno para resolver la cuestión y cumplir con la cautelar que le dio la razón a la Ciudad sobre el manejo de esos fondos y que por eso se aceptó una forma de pago de a cuotas. Sin embargo, Macri enfatizó: “Más allá de que es difícil para ellos por lo que es la suma nosotros necesitamos esos recursos porque somos un motor de desarrollo”.

Días atrás, Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le planteó, nuevamente, que procura que se normalicen los envíos y el Gobierno pague esa deuda. En dos meses, ya fueron varios los planteos que le hizo el primo del expresidente Mauricio Macri al titular de la cartera.

A mediados de noviembre, por ejemplo, el funcionario porteño le habló sobre la cifra de reclamos de fondos que el Estado tiene con la Ciudad, con eje en la coparticipación federal, ya que el envío de fondos semanales por el 1, 55 por ciento, avalado por un fallo de la Corte Suprema, no figuraban en el proyecto de presupuesto para 2026 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.