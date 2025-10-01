El duro análisis de Elisa Carrió sobre el narcotráfico y la relación con la política: “Todos son cómplices”

Tras la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como “Pequeño J”), el señalado como autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, Elisa Carrió aseguró que la Argentina “está tomada” por el narcotráfico y apuntó contra las autoridades gubernamentales y la política. "Si lo tenés identificado desde el primer momento, es porque sabés quién opera“, cuestionó y sostuvo que ”son todos cómplices".

“Esto es realismo mágico. Es como si estuviéramos en Cartagena. Cuando se quieren encontrar las cosas se hace en dos días. Pero el narcotráfico lleva 30 años. Es como la solución mágica de Rosario: llegaron Pullaro y Patricia [Bullrich] y desapareció mágicamente. Es imposible. En algunos lugares hay narcotráfico y no lo buscan”, explicó en TN el martes por la noche y, en relación a la Argentina, destacó que la Autopista Presidente Perón es la “ruta de la droga”: “No está terminada y no tiene ningún control. Todo el mundo sabe quiénes son, por eso los encuentran rápido”.

Además, continuó: “Yo vengo denunciando esto hace 25 años. Dentro de la 1-11-14 operan los peruanos, que se van turnando. Y se matan familias enteras. No hay denuncias porque la policía no entra y cobra afuera. Te matan a los hijos, por eso no se denuncia. Yo tengo amenaza de muerte por una causa que está reservada”. En tanto, destacó que el sueldo de un efectivo policial es de 600 mil pesos, mientras que “un soldadito de la droga” gana 2 millones por semana.

Elisa Carrió

Carrió aseguró que la droga “financia la política en la Argentina” desde 1989 y acusó que la territorialización del narcotráfico comprende todo el norte argentino y el conurbano. “Todos saben todo. Es una organización trasnacional. Son todos cómplices”, arremetió.

“El chico este [Pequeño J] pudo haber sido el autor intelectual, pero no se vayan a México, sino al comando de Capital y Brasil. Ahí operan”, indicó y agregó: “Lo que me preocupa del narcotráfico es que la Argentina ya está tomada y que ya vinieron las drogas sintéticas”.

Por otra parte, se refirió a la denuncia de Juan Grabois a José Luis Espert, a quien acusa de haber tomado al menos US$200.000 de Fred Machado, un supuesto narcotraficante. “Es posible que haya recibido plata porque toda la política la recibe, salvo nosotros. Yo no llegué a la presidencia porque no recibí plata de un empresario argentino ni de nadie. Cuando me la ofrecieron la rechacé. Por eso con mis candidatos estamos apartados de los medios y no gane la presidencia en 2007. En las últimas dos semanas de las presidenciales que perdí no aparecí en ningún medio, ni siquiera en los diarios. A mi me salvó el rating”, aseveró.