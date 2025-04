El duro debate sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza que se proyecta sobre todo el país

En la plana mayor de La Libertad Avanza (LLA) anida una discusión profunda de cara al año electoral, que ya arrancó con los comicios provinciales en Santa Fe, una instancia donde los libertarios tuvieron una performance de regular para abajo. De un lado, se ubican los “territoriales”, con los Menem y con Sebastián Pareja (encargado de la provincia de Buenos Aires) como principales armadores políticos. Del otro, está la mirada de los “consultores-estrategas” que responden al gurú de Javier Milei, Santiago Caputo.

En el trazo grueso, los primeros privilegian dar las batallas electorales y llevar la boleta de un violeta puro hasta el último rincón del país. Los segundos creen que la calculadora electoral tiene que estar en función de la elección legislativa nacional y que, si es necesario, hay que resignar peleas locales para privilegiar acuerdos políticos que permitan obtener más bancas en el Congreso en octubre.

La que tiene que bajar el martillo es Karina Milei, que ejerce un monopolio sobre la lapicera libertaria. El Presidente -que jamás quiso perder el tiempo con las rencillas electorales- tiene una postura que tiende a privilegiar lo macro. Él quiere reordenar el tablero político para que haya dos polos marcados por el kirchnerismo y la derecha, que él lidera. Además, privilegia tener más manos en el Congreso para hacer pasar sus reformas. Pero en la práctica Milei no se inmiscuye en la rosca electoral y se lo deriva a su hermana. Un claro ejemplo es lo que pasó con Pro: el jefe de Estado dijo a viva voz que quería hacer un acuerdo con los amarillos en todo el país, y eso no será posible.

El dilema se proyecta ahora sobre el calendario electoral. Porque el 4 de mayo habrá elecciones provinciales en Salta, y el domingo siguiente será el turno de Chaco, San Luis y Jujuy. Son las citas con las urnas previas a la elección que más le importa a la hermana del Presidente, la del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, donde los libertarios optaron por dar la pelea a todo o nada con el Pro en su casa matriz.

“Karina va a decidir caso por caso”, aseguró a LA NACION uno de sus principales colaboradores. Aunque ella tiene la última palabra, debajo suyo hay chispazos continuos entre los territoriales y los estrategas nacionales.

Días atrás, Pareja mantuvo una reunión mano a mano con Santiago Caputo en la Casa Rosada. Aunque hacia afuera ambos lo presentaron como una consulta de rutina, fue un encuentro para tratar de limar asperezas y fijar fronteras. El asesor presidencial de Milei repitió, puertas adentro, que él no se va a inmiscuir en el armado electoral. Y el armador bonaerense se comprometió a no mezclarse con temas de la gestión que están bajo la supervisión del estratega del “Triángulo de Hierro”. Hay organismos que son de interés para ambas partes. El PAMI, por ejemplo, está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, de excelente vínculo con Caputo. Pero encarna, a su vez, una dependencia con enorme penetración territorial que es -siempre lo fue- una herramienta valiosa para hacer política en todas las provincias.

Aunque Caputo y Pareja se estrecharon la mano, los recelos entre ambas tribus, sin embargo, no se disiparon del todo. Y se proyectan para lo que vendrá en materia electoral.

La elección de Santa Fe, la primera experiencia electoral del año, dejó heridas. Los Menem optaron por jugar con una oferta libertaria pura en todas las categorías. Y resignaron dos alternativas que eran impulsadas por el sector de Caputo: un pacto con el gobernador local, el radical Maximiliano Pullaro y un acuerdo con la candidata más parecida en términos de propuesta a LLA, Amalia Granata.

Juan Aleart, Romina Diez y Nicolás Mayoraz en andas de los fans libertarios

La idea de los consultores-estrategas era que LLA no participara en la categoría de convencionales constituyentes, el tramo que más le interesaba a Pullaro, que quiere cambiar la constitución provincial. Finalmente, los libertarios, por decisión de los Menem, jugaron solos con el diputado Nicolás Mayoraz como candidato. Salieron terceros con el 14% de los votos, lejos de las expectativas de la Casa Rosada. En otras categorías locales, obtuvieron mejor performance. “Aprobamos con cuatro”, reconoció un armador libertario.

Aún así, quienes responden a los Menem defendieron la estrategia electoral en Santa Fe. “Nos vimos obligados a jugar porque gobernamos el país y no podemos no participar de una reforma constitucional de una provincia tan importante como Santa Fe. Hacer un acuerdo con un gobernador con el que no estábamos de acuerdo nos desdibujaba. A veces no es solo ganar, es defender las ideas”, dijo un colaborador de ese sector a LA NACION.

En las próximas elecciones, en principio, se trazaran distintas estrategias. Un caso muy peculiar es el de San Luis: allí, la Casa Rosada decidió que no competirá en los comicios provinciales del 11 de mayo. Esto es así porque los dirigentes libertarios locales no lograron ponerse de acuerdo para constituir una sola lista. De un lado está el sector que responde al diputado nacional de LLA Carlos D’Alessandro y del otro el armado que responde a Rodolfo Negri, el marido de la senadora nacional libertaria Ivana Arrascaeta.

En el medio intercede nada menos que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Tan intrincada está la trama libertaria en San Luis que hoy Abdala mantuvo una reunión de dos horas con Eduardo “Lule” Menem en Balcarce 50 sin resolución a la vista. Allí, la mano derecha política de Karina Milei le dijo que la Casa Rosada, ante la falta de unidad en la provincia, no va a apoyar a ninguna de las dos listas. Es decir, LLA no se va a presentar en las elecciones de San Luis.

El Senado debatirá a partir del mediodía de este jueves el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) Soledad Aznarez

Tal es así que Karina Milei le ordenó al apoderado del partido nacional, Santiago Viola, que hiciera una presentación judicial para impedir que D’Alessandro o Negri utilizaran el sello de LLA en la elección (que de todos modos no tiene reconocimiento definitivo de la justicia electoral). Viola tuvo un revés en primera instancia pero consiguió un fallo favorable en la corte provincial. Por eso ahora los dirigentes puntanos amenazan con utilizar nombres emparentados con la liturgia mileísta. Uno quiere llevar una lista bajo el nombre “Viva la Libertad Carajo”.

Más allá de las intrigas locales, el dilema de fondo que sigue vivo en la cúpula del Gobierno también atraviesa el caso San Luis. Caputo es de los que cree que es posible lograr un acuerdo con el gobernador puntano Claudio Poggi de cara a octubre. El punto es si el mandatario está dispuesto a “pintarse de violeta” como pretenden los libertarios, algo que parece difícil. No todos coinciden con la idea del estratega. “Yo desaconsejaría aliarnos con Poggi. Él ya apoyó a Rodríguez Larreta y a Bullrich y le fue mal”, dijo un importante dirigente provincial. Lo nacional y lo local, otra vez en cortocircuito.

En Salta y Jujuy, La Libertad Avanza irá con una boleta pura con la expectativa de tener una buena performance, basados en lo que ocurrió con Milei en 2023 y en encuestas que reciben en la sede de gobierno.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero

En Chaco, en cambio, se optó por el acuerdo político con el gobernador radical Leandro Zdero. El mandatario lo anunció en marzo en sus redes sociales y dijo que en su provincia la UCR y LLA competirán juntos el 11 de mayo para “frenar al kirchnerismo”.

Las pujas entre los estrategas nacionales y los armadores territoriales van a incidir en el eventual acuerdo -por ahora trabado- con Pro en la provincia de Buenos Aires. Y en otros territorios como Entre Ríos (que elige senadores nacionales) y Chubut, dos distritos gobernados por mandatarios de Pro, Rogelio Frigerio y Ignacio Torres, respectivamente.

“En Entre Ríos tendríamos que ponernos de acuerdo con el gobernador y eso no significa necesariamente ir juntos, sino tratar de obtener las tres bancas del Senado”, opinaron cerca de Caputo. Un armador opinó lo contrario: “Me parece que tenemos que jugar con la nuestra”.

