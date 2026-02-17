El Ministerio de Defensa de la Argentina anunció la compra de 64 camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 para sumar al lote automotor del Ejército Argentino. Se trata de una compra que, según calificaron desde la cartera, como “hito sin precedentes”, ya que se trata de la primera adquisición de vehículos militares de campaña en más de 50 años.

Según explicaron a LA NACION, esta compra marca un cambio de las políticas de militarización dentro del Ejército, al sumar material preparado para dichos fines y no vehículos civiles meramente personalizados: “En gestiones anteriores se compraron camiones civiles que recibían algunos leves cambios para militarizarlos, pero no dejaban de ser civiles”.

El comunicado oficial del organismo

El Ejército le compró a Mercedes-Benz 64 camiones 4×4 Unimog U4000: cómo son y para qué sirven estos potentes vehículos

El primer ejemplar de los nuevos camiones Mercedes-Benz que recibirá el Ejercito Argentino

Este lunes 16 de febrero, el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti, anunció la compra de un lote de 48+16 camiones Mercedes-Benz. El comunicado mostró a Presti en la planta alemana de la marca, Mercedes-Benz Special Trucks, donde pudo conocer el primer ejemplar del lote solicitado.

Se trata de camiones Mercedes-Benz Unimog U4000 fabricados en dicha planta, considerada un centro de excelencia mundial en vehículos de alta exigencia, de acuerdo al ministerio. Estos serían especialmente construidos para la militarización del parque automotor.

Presti en su visita a la planta ministerio de defensa

“En una jornada histórica y trascendental, se concretó la visita oficial a la fábrica de camiones de Mercedes-Benz en Alemania. Allí, el ministro de Defensa, junto a su comitiva, conoció oficialmente la primera unidad correspondiente a un lote de 48 + 16 camiones militares todo terreno modelo Unimog 4000, destinados a fortalecer las capacidades logísticas del Ejército Argentino”, expresaron desde el organismo a este medio.

Durante la visita a Alemania, el CEO de Mercedes-Benz Special Trucks, Dennis Kinzelmann, encabezó un extenso recorrido por toda la planta industrial. En la presentación, explicó en detalle las capacidades del Unimog 4000 —su robustez, versatilidad, confiabilidad y desempeño en terrenos extremos— así como el riguroso proceso de producción, “basado en los más altos estándares tecnológicos y de calidad”, explicaron desde Defensa.

Parte de la comitiva frente al primer ejemplar

Estos camiones cuentan con un motor OM 904 y 924 con hasta 160 CV y 810.000 Nm, de acuerdo al sitio oficial de la marca alemana. Además, este todo terreno tiene suspensión de eje con tubo de empuje, brazo transversal y muelles helicoidales. Se trata de un tipo de suspensión que permite largos recorridos de la suspensión y una gran capacidad de cruce de los ejes.

Imagen promocional de los Unimog (versión civil) Mercedes-Benz

Por qué compraron camiones Mercedes-Benz para el Ejército Argentino

De acuerdo al Gobierno, este acontecimiento marca un hito sin precedentes, ya que “constituye la primera compra de vehículos militares de campaña en más de 50 años, lo que inicia una nueva etapa en la modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas”.

Además, agregaron que “la incorporación de estos vehículos representa un salto cualitativo de enorme significación estratégica, dotando al Ejército Argentino de una capacidad operativa moderna, versátil y adaptada a las exigencias del combate y del apoyo logístico en cualquier entorno geográfico”.

Esta adquisición “inaugura una nueva etapa en la modernización del instrumento militar argentino y consolida un proceso de renovación largamente esperado”, afirmaron.

Los camiones civiles que fueron personalizados en gestiones anteriores, pero que no suplían las necesidades del Ejército

De acuerdo a lo expresado por el organismo, desde hace 50 años que no se actualiza el parque automotor del Ejército. Si bien se compraron camiones, lo cierto es que no estaban preparados especialmente para las necesidades de logística militar a lleva adelante.

Por otro lado, según informaron desde Defensa, entre 2004 y 2021 se repotenciaron alrededor de 1000 viejos Mercedes-Benz 416, pero esa “repotenciación” solo incluyó un service general de chapa, pintura y motor. Es decir, no se les agregó nada nuevo que los actualizara.

Los viejos camiones Mercedes-Benz que nunca fueron actualizados SANTIAGO RIVAS

Asimismo, desde la cartera adelantaron que se anunciará la primera entrega oficial de estas unidades en el país, lo que “da inicio a un proceso de transformación estructural en la movilidad táctica militar, mediante la adquisición de vehículos fabricados por Mercedes-Benz bajo estándares internacionales de excelencia”.