Paro de la CGT: qué se sabe del servicio de colectivos

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso este lunes la organización de una medida de fuerza nacional ante el debate parlamentario de la reforma laboral. El consejo directivo estableció un esquema de protesta, pero sin movilización masiva. Esta acción representa el cuarto enfrentamiento del sector sindical contra el programa económico del Poder Ejecutivo.

Huelga de la CGT: qué se sabe del paro anunciado para febrero

La central obrera definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley. La fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25. En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.

El consejo directivo de la entidad gremial estableció un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas Nicolás Suárez

Los gremios rechazan específicamente puntos específicos sobre las indemnizaciones y las remuneraciones por licencias médicas. La senadora Patricia Bullrich anunció cambios para aplicar controles estrictos sobre las enfermedades de los empleados y asegurar que las ausencias resulten comprobables. Ante este panorama, la conducción de la sede de la calle Azopardo convocó a una reunión de urgencia para unificar una respuesta.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello lideran el proceso de consulta interna que derivó en la huelga general. Jerónimo, representante del Sindicato del Vidrio, afirmó: “Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”. La modalidad de protesta sin movilización busca minimizar los riesgos de incidentes en la vía pública con las fuerzas de seguridad.

La postura de la UTA y el impacto en el transporte

La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio aseguraron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.

El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.

Marcha de la CGT en Plaza de Mayo en rechazo de la reforma laboral planteada por el Gobierno

Conflictos internos y la decisión de no movilizar

La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate. Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”. Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.