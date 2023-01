El elogio de Juan Grabois a Elon Musk: “Es bastante más serio que nuestros charlatanes del subdesarrollo”

escuchar

La posibilidad de que Argentina y Brasil tengan una moneda común es una iniciativa que ha concitado una fuerte atención en el último tiempo y que ha generado el interés de actores globales como el propio Elon Musk, quien este domingo valoró positivamente los planes de los dos países. Lo hizo a través de Twitter, la red social de la que es dueño.

Los dichos de uno de los hombres más ricos del mundo no pasaron desapercibido para el oficialismo y los referentes del Frente de Todos, que salieron a responderle y hasta elogiarlo.

Si bien la iniciativa aún está en etapa inicial, ya ha generado cierta expectativa. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo dejó en claro en una entrevista que dio este domingo al Financial Times. La moneda se llamaría “Sur”, y forma parte de las conversaciones que funcionarios de ambos países piensan llevar adelante esta semana durante la cumbre de la Celac.

En concreto, Musk se hizo eco de ese artículo del medio británico. El empresario, dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, manifestó su parecer tras la publicación realizada por Whole Mars Catalog, una cuenta que compartió en redes sociales la nota del medio británico.

“Brasil y Argentina iniciarán preparativos para una moneda común”, afirmó en primera instancia Whole Mars Catalog. Y agregó: “También se invitará a otras naciones latinoamericanas a unirse al plan, que podría crear la segunda unión monetaria más grande del mundo (después de la UE)”. Musk respondió a ese último posteo. “Probablemente, una buena idea”.

Tras la afirmación del dueño de Twitter, uno de los que lo elogió, aunque dijo que no es de “su simpatía”, fue el dirigente social kirchnerista Juan Grabois que aprovechó también para cuestionar a los “capitalistas” de la región, aunque no nombró a ninguno en particular.

Ahora, a través de sus redes sociales, el titular del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), escribió: “Elon Musk no es de mi simpatía, pero reconozcámosle que para capitalista e innovador es bastante más serio que nuestros charlatanes del subdesarrollo”.

“El man está de acuerdo con la moneda Sur y el salario universal. Para pensar”, cierra el posteo que subió esta tarde el dirigente social que suele criticar al capitalismo y la concentración de la riqueza.

Previamente, la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, también se había subido a lo planteado por Musk. “¿Está Elon Musk hablando de las conversaciones con Brasil para avanzar hacia una moneda única?”, escribió Cerruti, que siguió, para promocionar la llegada del presidente brasileño a la Argentina: “La visita de Lula ya está dando que hablar en todo el mundo”.

En qué consiste Sur

Tras la publicación, Sergio Massa se reunió en diciembre por este mismo tema con Geraldo Alckmin, el vicepresidente entonces electo de ese país, y con Fernando Haddad, designado por Luiz Inácio Lula da Silva. El actual presidente de Brasil coquetea con el proyecto desde 2002.

No obstante, la idea encuentra antecedentes en la ahora principal coalición opositora. En 2019, el expresidente Mauricio Macri negoció con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la creación del “peso-real”. Incluso, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajó varias veces a ese país para concretar la idea. común en el marco de la visita oficial que el brasileño realiza esta semana en el país.

La intención de la moneda -que Brasil sugiere llamar Sur- es impulsar el comercio regional y reducir la dependencia del dólar estadounidense, una idea que la Argentina alienta especialmente.

