Lula llegó al país: reunión con Cristina, Fernández y la cumbre de la Celac en su agenda

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó al país este domingo pasadas las 21. El mandatario participará de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tendrá lugar en Buenos Aires en los próximos días. Además, tendrá una reunión bilateral con Alberto Fernández y, por fuera de la agenda regional, se reunirá con Cristina Kirchner.

El jefe de Estado arribó en un avión de la República Federativa de Brasil a la Aeroestación Militar Aeroparque. El canciller Santiago Cafiero encabezó la delegación que recibió al mandatario del país vecino. Lula llegó al país acompañado de su esposa, Rosangela da Silva, “Janja”.

Tras su llegada, Lula tiene previsto asistir este lunes, cerca de las 11, a la Casa Rosada Allí, como publicó LA NACION, dará junto a Fernández las puntadas finales al acuerdo para la integración, que incluye un ambicioso “mercado sudamericano de energía”, incluido el pedido de financiamiento al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para finalizar el gasoducto Néstor Kirchner, que comenzaría a dar frutos (gas a Brasil) a mediados de año. Habrá luego de la reunión una declaración conjunta a la prensa.

Santiago Cafiero recibe al Presidente de Brasil Lula da Silva Irina Dambrauskas / Cancillería

El lunes será un día cargado para el mandatario. Antes de la reunión en Casa Rosada, habrá una ofrenda floral en la Plaza San Martín y, después de la reunión bilateral, participará de un acto sobre derechos humanos en el edificio presidencial. Más tarde, asistirá a un encuentro con empresarios argentinos y brasileños para promover el intercambio comercial. Se trata de un encuentro con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y 50 empresarios que llegarán desde Brasil, en otra muestra de la búsqueda de sintonía en la “nueva era” entre ambos países.

A su vez, como publicó este medio, Lula se reunirá este lunes con Cristina Kirchner, según confirmaron fuentes diplomáticas. Sin embargo, no está claro aún si el encuentro se realizará en el Senado o en otro sitio, como podría ser el Instituto Patria. El mandatario brasileño y la vicepresidenta argentina son aliados políticos en la región y el kirchnerismo pone al líder paulista como ejemplo de quien sufrió el lawfare pero se recompuso y volvió al poder.

La reunión entre el mandatario brasileño y la vicepresidenta representa un alto especialmente diagramado por el Palacio de Itamaraty, la Cancillería brasileña. Se trata de una reunión que podría contener más elementos políticos que económicos. Según trascendió de fuentes políticas, la posible designación de Dilma Rousseff como embajadora en la Argentina, sería uno de los temas a conversar.

En tanto, el martes, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de la VII Cumbre de Presidentes de la Celac, que se llevará a cabo en el hotel Sheraton de Retiro.

A través de sus redes, el canciller Cafiero expresó que la llegada al país de Lula representa un “envión” para la relación bilateral y remarcó que “pone en valor su compromiso con el fortalecimiento del Mercosur y la Celac”. Destacó que el mandatario haya elegido a la Argentina como destino de su primer viaje oficial al extranjero. “Argentina comenzó a diseñar en septiembre de 2022 un Acuerdo de Integración entre los dos países, una política de Estado profunda y amplia que será un plan de acción concreto entre presidentes, ministros y ministras”, añadió.

Acuerdo de integración

El presidente brasileño relanzará en la Argentina vínculos que habían quedado congelados durante los cuatro años de Jair Bolsonaro. Varios de sus puntos habían sido abordados después de que Lula asumiera el poder el último 1° de enero, ocasión para la que Alberto Fernández viajó especialmente. El mandatario argentino tuvo después del acto una bilateral con el flamante gobernante.

Según se prevé, Lula y Fernández anunciarán un acuerdo para la integración en el que sobresalen la energía y las finanzas. El uso del sistema de pagos en moneda local, y un swap entre ambas monedas (real y peso) que aumente “considerablemente el comercio bilateral” forman parte del borrador del acuerdo, al igual que una “integración industrial” que intente “revertir el déficit comercial de Argentina con Brasil” que, según la consultora Abeceb, del exministro macrista Dante Sica, alcanzó en 2022 los US$ 2250 millones.

No obstante, la discusión de una moneda común no formará parte del acuerdo que se firmará este lunes. Se trata de una posibilidad alentada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y relativizada por su par brasileño, Fernando Hadad. Massa dio cuenta de la intención en una entrevista al Financial Times.

“Habrá una decisión de comenzar a estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales. Sería un estudio de mecanismos de integración comercial”, dijo el ministro de Economía. Sin embargo, aclaró: “No quiero crear falsas expectativas... es el primer paso de un largo camino que América Latina debe recorrer”.

A propósito de la visita oficial, Lula y Alberto Fernández publicaron un comunicado conjunto en el que ambos materializan la intención de construir una nueva etapa en el vínculo entre ambos países. “Tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. También decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa”, sostiene uno de los párrafos.

A su vez, el documento expresa la búsqueda de adoptar una postura común en los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), el G20 o el Banco Mundial. “El mundo justo y solidario al que aspiramos únicamente será viable si tenemos el coraje de forjar nuestro futuro de forma común. Ese es el sentido estratégico de la integración bilateral, se añade.

Celac

La cumbre de la Celac, que arrancará este martes, convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos Lula había anticipado en los primeros días de su gobierno que Brasil se reincorporaría a la organización regional. El embajador brasileño en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, le entregó entregó hace una semana una carta formal a Cafiero en ese sentido.

Alberto Fernandez participó de la XXII Cumbre de Cancilleres de la CELAC Captura TV

El retorno de Brasil es, además, un factor clave para otro de los objetivos centrales establecidos para la VII cumbre desde la Presidencia Pro Témpore (PPT) del bloque, actualmente a cargo de la Argentina: la búsqueda de dotar a la Celac de un rol más activo “fortaleciendo el entramado económico, productivo y social” de la región para lograr mayores niveles de “inclusión y desarrollo”.

El mandatario argentino ha expresado su alegría por el retorno de Brasil a ese espacio y auguró que ahora tiene la “certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional”, en declaraciones a la Televisión Central China (CCTV). Allí también destacó “la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo”, además de llevar “los reclamos regionales” al escenario mundial.

No obstante, la convocatora de la Celac quedó envuelta en fuertes controversias dado que en la cita regional estarán Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), Miguel Díaz-Canel (presidente de Cuba) y Xiomara Castro (presidenta de Honduras), acusados de violaciones de los derechos humanos y censuras a la oposición. La oposición pidió el arresto de Maduro, así como el de Díaz Canel. Incluso hubo denuncias en la Justicia a raíz de su visita.

