El emotivo posteo de Mauricio Macri por el casamiento de su sobrino y el pogo familiar

Este sábado, el expresidente Mauricio Macri participó del casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares Macri y la fiesta dejó a su paso una emotiva reacción que plasmó en un posteo en su cuenta de Instagram. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, escribió el fundador de Pro en referencia al fallecimiento de Sandra Macri, ocurrido el 28 de junio de 2014 a los 53 años.

Hermana del exmandatario e hija del empresario Franco Macri, Sandra murió en la ciudad de Buenos Aires a causa de un cáncer terminal contra el que luchaba desde hacía varios años. Era la segunda de los cinco hijos de Franco Macri, después de Mauricio y antes de Gianfranco, Mariano y Florencia.

El emotivo mensaje que compartió Mauricio Macri el día después del casamiento

Al momento de su muerte estaba casada con el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, a quien había conocido tras separarse de Hugo Valladares, con quien tuvo dos hijos: Rodrigo y Franco.

Leonardo fue uno de los denunciantes en la causa de escuchas ilegales que involucró al entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y a otros funcionarios. En ese expediente, la Cámara Federal procesó al dirigente de Pro en julio de 2010, aunque posteriormente el juez federal Sebastián Casanello consideró que no había pruebas suficientes para llevarlo a juicio oral.

El casamiento del sobrino y mucho baile

Rodrigo Valladares Macri se casó el sábado 7 de marzo con la influencer Emily Lucius en una celebración realizada en una quinta familiar en Los Polvorines. El expresidente participó del festejo y en redes sociales trascendió un video del momento en que el expresidente se sumó al baile e hizo pogo tomado de la mano de la recién casada.

El emotivo posteo de Macri en el casamiento de su sobrino y el pogo familiar

Entre los invitados también estuvieron Rocío Marengo con Eduardo Fort, Mica Viciconte junto a Fabián Cubero, Paula Pareto, Federico Bal, Sofía Jujuy Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, además de Sofía Pachano, Santi Ramundo, Agus Battioni, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.