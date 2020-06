El encendido discurso del intendente de Avellaneda sobre la expropiación de Vicentin: "No podemos permitir que nos roben" Crédito: Gentileza

Tras el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández este lunes sobre la decisión de intervenir estatalmente y expropiar a la empresa santafecina Vicentin , oriunda de Avellaneda, el intendente de esa localidad dio ayer por la noche un encendido discurso . "No podemos permitir que nos roben la historia de Vicentin" , aseguró Dionisio Scarpín frente a los vecinos que se habían autoconvocado ayer por la noche hasta altas horas de la noche en apoyo a la compañía que este año entró en concurso preventivo de acreedores.

"Que una empresa de estas características se expropie y se roben 90 años de historia, de sacrificio, de humildad, de esfuerzo, de inteligencia para llevar Avellaneda al resto del mundo. No podemos permitir que nos roben", dijo Scarpín sobre la empresa que en diciembre pasado, días antes del cambio de Gobierno, había anunciado la cesación de pagos a productores por unos US$350 millones. Las razones, entre otras fue por "estrés financiero", tras inversiones por US$900 millones.

Ante el apoyo de quienes lo escuchaban atentos, Scarpín resaltó la trayectoria de la firma en Santa Fé. "La historia de Vicentin es al historia de la Argentina próspera, del desarrollo de la historia de una empresa familiar que hoy la conduce la tercera generación familiar y que ha sido un ejemplo".

Interpelando directamente a los vecinos de Avellaneda, les pidió tranquilidad y también se refirió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que medie para que no se dé la expropiación.

"No es fácil digerir esto muchachos, pero en este momento de angustia, de bronca, hay que ser inteligentes, estar unidos y hacer conocer esta historia de vida del interior de nuestro país. Hay que hacerlo entre todos, convencer a nuestro gobernador Omar Perotti a que nos ayude, que haga de intermediario de la empresa y el presidente de la Nación", explicó.

Y cerró determinante: "Yo estoy convencido de esto, porque creo que no tiene sentido común y lo que no lo tiene, no debe prosperar, el manosear, el robar".

Argumentos de la expropiación

Al anunciar la expropiación, Fernández argumentó que se trata de "una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción". Además, añadió que la medida es "estratégica" y remarcó que "favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria". La CGT y las dos vertientes de la CTA respaldaron públicamente la decisión del Gobierno .

En febrero pasado, la firma solicitó la apertura de su concurso de acreedores. Presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de $99.345.263.086,50.

Más allá del cimbronazo que tuvo sobre fin de 2019, la firma ha mostrado una buena perfomance. El año pasado fue la cuarta exportadora en general del sector y primera en subproductos y aceites. Vendió al exterior 2,6 millones de toneladas en granos, 5,9 millones de toneladas en subproductos y 1,4 millones de toneladas en aceites.