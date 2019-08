"Qué necesidad tienen de pintar el Cabildo", sostuvo el jefe de gobierno porteño Crédito: Captura A24

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 07:28

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo ayer una entrevista con José Feimann en el canal A24, cuando en ese momento se enteró en vivo que, durante la movilización en plaza de Mayo por la muerte de Santiago Maldonado, hubo destrozos y pintadas en el Cabildo.

"Le acaban de enchastrar el Cabildo", le señaló el periodista. "¿Hoy? Qué disgusto. No sabía, me estoy enterando en estos momentos, vengo de una reunión con vecinos. Con qué necesidad", dijo el funcionario.

Larreta se lamentó al respecto al indicar que los arreglos deberán ser pagados por el propio Gobierno ya que es difícil identificar quién lo pintó. "Esto hay que hacerlo vía judicial, no es que yo le voy a cobrar, hay que hacerle una demanda", remarcó.

Larreta, ayer, en una entrevista con Eduardo Feimann 02:04

Video

A dos años de la muerte de Maldonado, se realizaron actos en su homenaje, en distintas ciudades del país. El central fue en la Plaza de Mayo y contó con la presencia de organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y diversas agrupaciones políticas, mayoritariamente opositoras al gobierno de Mauricio Macri. Tras el acto, los manifestantes realizaron pintadas en el edificio del Cabildo contra la ministra Patricia Bullrich.

"Estamos reclamando justicia, diciendo 'no' al cierre de la causa y basta de impunidad", dijo su hermano Sergio, en un mensaje audiovisual. "Hoy no se sabe qué pasó con Santiago Maldonado, sí se sabe quiénes son los responsables de que no se sepa: los jueces y el Gobierno", declaró luego Sergio Maldonado.

Santiago Maldonado tenía 28 años en el momento de su muerte, el 1° de agosto de 2017, que ocurrió tras un operativo de Gendarmería en una protesta -de la que participó Maldonado- que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pu Lof, en Chubut. El paradero de Maldonado se desconoció durante 77 días, y su cuerpo fue hallado en el río Chubut, a 400 metros del lugar de los incidentes.

El 29 de noviembre del año pasado, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, cerró la causa por la muerte de Maldonado, al determinar que "murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo", y sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, el único imputado.