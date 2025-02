El escándalo cripto | El rol de Mariano Cúneo Libarona y las razones de la alerta de Santiago Caputo a Milei

El asesor presidencial Santiago Caputo frenó anoche la entrevista que estaba dando el presidente Javier Milei sobre la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA preocupado por “cuidar algunas cuestiones de tecnicismos” judiciales, dijo hoy el vocero Manuel Adorni. Siempre según el vocero, fue la primera vez que el Gobierno tomó una decisión semejante.

¿Qué dijo el Presidente que era tan inconveniente para su estrategia? Que sería imprudente de su parte adelantar lo que va a hacer en las causas en las que está denunciado porque quien sabía del tema (de su estrategia defensiva) era el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. “Es el que entiende de estos temas”, contestó.

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

Esta declaración, que no quedó en la versión editada de la entrevista y que Milei evitó repetir, tiene dos inconvenientes. El primero, que esta respuesta supone que las consecuencias de su tuit sobre LIBRA no son un problema particular de Milei que nada tiene que ver con el Milei Presidente –no se entiende si no por qué intervendría el ministro- cuando la estrategia del Gobierno es sostener justo lo contrario: que esto lo hizo Milei el tuitero, el ciudadano, el que sigue haciendo lo que hizo siempre. El objetivo es tratar de disociarlo por completo de su condición de jefe de Estado. Tanto es así que de inmediato Milei subrayó en la entrevista que había tuiteado desde su cuenta personal.

El ministro Cúneo Libarona Nicolás Suárez

En segundo lugar, la intervención de Cúneo Libarona en defensa de Milei no solo no correspondería sino que sería un delito, a juzgar por la doctrina de la Cámara Federal, que en 2017 confirmó un procesamiento contra Angelina Abbona, que como procuradora del Tesoro –jefa de los abogados del Estado- se había presentado en la causa del memorándum con Irán con un escrito que favorecía la defensa de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Angelina Abbona, exprocuradora del Tesoro Archivo

El caso de Abbona fue incluso elevado a un tribunal oral y está esperando el juicio desde hace más de siete años. Abbona esgrimió que estaba defendiendo su propia actuación y la legalidad de un proceso institucional del que ella había participado (el memorándum), pero de todos modos la procesaron por “peculado de servicios”, por haber usado los recursos del Estado para defender a Cristina Kirchner.

Ese delito está previsto en el segundo párrafo del artículo 261. Ese artículo dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

En el caso de Milei, no solo se vería comprometido Cúneo Libarona sino también el propio Presidente, que sería quien saca provecho del “trabajo o servicio” que paga la administración pública.

De la Rúa fue acusado por este mismo delito por haber hecho uso, en su quinta de Pilar, de los servicios un empleado del viejo Concejo Deliberante porteño. Finalmente, por ese famoso “caso del jardinero”, De la Rúa fue sobreseído, pero estuvo muy cerca de afrontar un juicio oral.

Paz Rodríguez Niell Por