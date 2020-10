El Excel de Máximo Kirchner para barrer a los barones del GBA

Máximo ya tiene su propia lista de candidatos a intendentes

"Los Barones del Conurbano son como aquellos matones en el colegio que el lunes te dicen que te van a dar una paliza, lo repiten el miércoles y al final el viernes respirás tranquilo porque nunca te pegaron, se quedaron en el amague". Esto suele repetir Máximo Kirchner ante sus escasos interlocutores del Gran Buenos Aires. Esa aparente subestimación sobre el poder de fuego de los tradicionales alcaldes bonaerenses del PJ es lo que alienta al hijo de la vicepresidenta a intentar avanzar con La Cámpora sobre los distritos más estratégicos del principal territorio del país.

En su entorno comentan que tiene una planilla Excel con semáforos que miden las chances del camporismo para quedarse con municipios de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que son más de 60 los intendentes peronistas que no podrán acceder a un nuevo mandato si sigue vigente la legislación que le impide una nueva reelección. Es cierto que hay alcaldes oficialistas y opositores que han comenzado a hacer lobby para forzar una interpretación de la ley aprobada en 2016 cuando promediaba el primer mandato que se ha computado. La idea sería recurrir al Poder Judicial para pedir que se tome la gestión que iniciaron en 2019 como el primero y puedan así quedar habilitados para una nueva reelección, la de 2023.

Esta movida no tendría muchas chances en la justicia porque, según dicen conocedores de los tribunales platenses, "los jueces y la Corte Suprema bonaerenses suelen fallar en consonancia con el poder de turno". Y, además, quienes se oponen al objetivo de los alcaldes tienen peso político y predicamento: Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Kirchner y hasta la propia María Eugenia Vidal, que hizo mucho como gobernadora para ponerle un fin a los que se vienen perpetuando en el poder desde hace décadas. Vidal, incluso, está molesta con los jefes comunales de su espacio que también se suman a la eventual ofensiva judicial junto a sus colegas del peronismo.

Por eso Máximo ya maneja su "lista de buena fe" para impulsar en los más variados distritos con el objetivo de lograr que La Cámpora tenga más poder territorial que hasta hora, donde solo cuenta con Mayra Mendoza, en Quilmes, y Juan Ustarroz, en Mercedes, los pagos del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro. Quienes ya cuentan con semáforo verde son: el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, candidato natural a jubilar a Juan Zabaleta en Hurlingham; y el viceministro del Interior, José Lepere, anotado para desplazar en Almirante Brown a Mariano Cascallares. Mientras, el concejal y titular de ANSES en Merlo, Walter Beltrán, intentará derrotar a la hermana del intendente Gustavo Menéndez y secretaria de Desarrollo Social de la comuna, Karina Menéndez; el diputado provincial José Pérez apunta a quedarse con José C. Paz, donde manda Mario Ishii, para ello logró nombrar a su esposa, Mariana Ávila, como gerente de ANSES local.

El histórico intendente de Ensenada, Mario Secco, por su militancia hiperkirchnerista y al no poder aspirar a otra reelección, le va a abrir voluntariamente su sucesión a La Cámpora para cerrarle el camino al dirigente del gremio petrolero Ramón Garazza, uno de los hombres fuertes de la política local. José Devandi, integrante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, va por la revancha en Tres de Febrero aprovechando que Diego Valenzuela termina su segundo mandato y apunta a poner en 2023 a su esposa, la senadora provincial Daniela Reich.

De los distritos más populosos de la Tercera Sección Electoral, Lomas de Zamora es uno de los más preciados para Máximo. Si bien su preferida es la diputada nacional Daniela Vilar, jefa de La Cámpora en el distrito, pero teniendo en cuenta la buena relación entre el hijo de la vice y el intendente Martín Insaurralde es probable que surja un candidato de síntesis: Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Un dirigente que no inició su militancia en el camporismo, pero ha logrado una excelente relación con Máximo, de acuerdo a lo que comentan en la Legislatura bonaerense. Viene de ser la mano derecha de Insaurralde, y se ha transformado en el garante del acuerdo entre Máximo y el jefe comunal que le permitió llegar a un cargo tan estratégico.

En Malvinas Argentinas el intendente Leonardo Nardini también debe dejar su cargo en 2023. Su intención es respaldar a su aliado político local, el senador provincial Luís Vivona, mientras que el camporismo impulsa al controvertido diputado nacional Rodolfo Tailhade. Ariel Sujarchuk, jefe comunal de Escobar, podría ser reemplazado por el actual secretario de Cultura, Pablo Ramos, exconcejal y titular de la ANSES local. Como titular del Concejo Deliberante este dirigente de La Cámpora se hizo cargo del municipio en varias oportunidades ante la ausencia del alcalde.

La interventora del PAMI, Luana Volnovich, suena como eventual candidata a liderar la lista del Frente de Todos el año próximo en Buenos Aires. Si finalmente no es elegida por Máximo y Cristina tiene serias chances de pelear por el municipio de Berazategui que viene gobernando en forma ininterrumpida la familia Mussi. Dos referentes de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabatella, con buena llegada al camporismo, están en la pole position para pelear por los distritos de Ituzaingó y Florencio Varela. En el municipio del sur aparece el concejal Héctor Salatino para suceder al intendente Alejandro Watson y en el oeste Alberto Descalzo siente la sombra de Ariel Basteiro, director del Astillero Río Santiago.

Semáforo amarillo

Uno de los grandes sueños del camporismo es poder lograr el gobierno de La Matanza, el distrito más populoso del GBA. Para ese objetivo cuenta con el presidente del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Facundo Tignanelli. Este joven legislador es muy próximo al hijo de CFK y se encarga del armado del Conurbano. Pero Cristina y Máximo aún no saben si están dadas las condiciones políticas para armarle una lista en contra al actual intendente Fernando Espinoza, quien además cuenta con un mandato más. "Una pelea nuestra en La Matanza podría dejar muchos heridos y Espinoza ya viene enojado por el último cierre de listas", dicen voceros de La Cámpora. En Lanús Néstor Grindetti ya encontró sucesor en Diego Kravetz, secretario de Seguridad local y muy activo en los medios. El kirchnerismo para recuperar el distrito se debate en volver a intentar con Edgardo Depetri, actual secretario de Obras Públicas en el gobierno nacional, o el joven camporista Leandro Decuzzi, director provincial de Región Conurbano y ex concejal ¿Habrá PASO?

Otro territorio que entusiasma al camporismo es Pilar donde el intendente Federico Achával tiene una reelección más. El hijo del dueño de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo coquetea con el kirchnerismo aunque Máximo tiene una carta para poner si no hay acuerdo: la subsecretaria bonaerense de Igualdad y Diversidad, Lucía Portos. "Acá todo va a depender de las chances de nuestra candidata y de la negociación con Achával", dice uno de los operadores de la Primera Sección Electoral. Mientras tanto, el kirchnerista Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda, ya está analizando su sucesión. Impulsa a su jefe de gabinete Alejo Chornobroff, un dirigente de su confianza. Pero los camporistas tiene en este distrito a una de las revelaciones de la segunda generación de "la orga". Se trata del senador provincial Emanuel González Santalla de 33 años y que tuvo mucho protagonismo en el aislamiento por Covid de la villa Azul en el límite con Quilmes. "El pibe es un cuadrazo, pero la última palabra la va a tener Ferraresi por su lealtad con Cristina", dicen en el Instituto Patria.

En San Martín el panorama no parece sencillo para Máximo ya que el intendente Fernando Moreira es el hombre de confianza del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, jefe territorial de ese distrito. Además, el candidato histórico del camporismo es el economista Hernán Lechter, quien ha decidido dedicarse al panelismo televisivo en el programa de Mauro Viale en A24. "Lo más probable es que siga Moreira para no tener problemas con Kato, uno de los ministros más cercanos a Alberto", comenta un conocedor de esa comuna. Otro enigma es San Miguel donde manda Joaquín De la Torre y parece invencible. Dio vuelta el resultado de las PASO del año pasado a fuerza de tijeretazos. Suena otra vez Franco La Porta para competir por el Frente de Todos ya que el camporismo no tiene candidato competitivo. En 2023 es probable que el oficialismo local juegue con Pablo De la Torre, hermano de Joaquín y secretario de Salud del municipio en lugar de Jaime Méndez.

Semáforo rojo

"Nos comprometimos con Massa a que Malena va a ser la candidata en Tigre y Máximo respeta los acuerdos", reconocen en ese distrito. Pese a que Cristina coquetea con el actual intendente Julio Zamora, todo parece indicar que la jefa de AYSA va a tener cancha libre para pelear por esa comuna. Algo similar va a ocurrir en San Fernando donde el jefe comunal, Juan Andreotti, hijo de su antecesor Luis, es un aliado del massismo. La Cámpora tampoco amaga con desembarcar en Moreno para no complicar la relación con el Movimiento Evita. Precisamente, Mariel Fernández es la primera intendenta que proviene de una organización social y dice que su jefe político es Emilio Pérsico, actual funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.

De todas formas, hasta último momento, los barones del Gran Buenos Aires intentarán pelear judicialmente la habilitación a un nuevo mandato. Si fracasan en el intento no habría que descartar que algunos de estos jefes comunales intenten presentarse el año próximo a cargos electivos y dejar sucesores en los municipios. Se ven venir la ofensiva de La Cámpora. "Si no nos anticipamos, en 2023 va a haber una Puerta 12, no sobran los lugares en las listas para todos y nadie quiere volver al llano con las manos vacías", dice un alcalde de la Primera Sección Electoral. Ishii está analizando volver a ser senador provincial encabezando la lista de la Primera Sección Electoral. Muy enojado, como la mayoría de sus colegas, con Axel Kicillof y desconfiando del avance de "la orga". Parece que el camporismo se transformó en la peor pesadilla de los alcaldes peronistas, aunque dicen que es Cristina la verdadera autora intelectual de esa movida. "Nunca nos quiso, ni nos entendimos", agrega un jefe comunal.

