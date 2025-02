El exintendente de Dolores evitó reclamar una deuda municipal de su hermana y el caso prescribió por el paso del tiempo

La intendencia de Dolores, que conduce Juan Pablo García (Unión por la Patria), recibió un pedido formal de Mariana Etchevarren, hermana del exintendente Camilo Etchevarren (Pro) y exfuncionaria municipal, para que prescriba una deuda de más de $2 millones por una tasa municipal impaga durante el mandato del exjefe comunal. Desde el municipio, afirmaron que lo adeudado quedó aplazado por la falta de reclamo del municipio durante cinco años, plazo máximo para exigir el pago, y que esos años fueron con Etchevarren en el poder (gobernó entre 2007 y 2023).

El 10 de diciembre de 2024, ingresó a la Municipalidad de Dolores un pedido de Mariana Etchevarren para solicitarle al intendente García la “prescripción” de una deuda de una propiedad rural por la Tasa por Construcción, Reparación y Mejora de la Red Vial, correspondiente a dos períodos de 2014 y a cinco de 2015. El monto total de la deuda es de $2.459.998,91 , según documentación que aportó el municipio a LA NACION.

Mariana Etchevarren fue asesora legal del municipio durante las gestiones de su hermano.

“Pasaron los cinco años, no pagaron y se dejaron prescribir sus deudas. No sorprende pero sí da bronca, ostentaron el poder de forma arbitraria durante 16 años”, dijo a LA NACION el secretario legal y técnico de Dolores, Juan Porrez. Desde el municipio aclararon que no se realizó una denuncia porque la normativa establece que la deuda vence en cinco años (así lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades).

Una fuente municipal especificó que el exintendente “tendría que haber intimado a su hermana y secretaria legal a pagar” y que, “en paralelo, hay muchos juicios iniciados en esas épocas, por lo que al común de la gente se le inició juicios y a la hermana del intendente, no”.

LA NACION intentó conocer la versión de los Etchevarren sobre la acusación. El exintendente derivó a este medio con su hermana, quien rechazó hacer comentarios sobre cuestiones “privadas”. (Aclaración: el 13 de febrero, tres días después de la publicación original de este artículo, el día 10, Mariana Etchevarren hizo llegar a LA NACION una nota presentada el mismo 13 de febrero en la Municipalidad de Dolores en la que “desiste del pedido de prescripción por hallazgo de comprobantes de pago”. En esa nota, argumenta que había solicitado la prescripción “a sugerencia del Personal de Oficina de Recaudación” que la indujo al error al informarle “falsamente la existencia de períodos impagos”, solicita que el municipio realice “una eficaz compulsa en la contabilidad e ingresos del municipio a efectos de corroborar la veracidad” de los pagos que afirmó haber realizado en 2016 para saldar la deuda).

Camilo Etchevarren, junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Humberto Schiavoni, en Dolores Pablo Añeli - Télam

Camilo Etchevarren encadenó cinco mandatos consecutivos, entre 2007 y 2023. Llegó al poder desde la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, pero en 2013 pasó a las filas de Pro. En 2023, quedó al borde de resultar electo para un sexto período, pero perdió la elección ante García por una diferencia de 224 votos.

En octubre y noviembre de 2021, cuando Mauricio Macri fue a Dolores para declarar ante el juez subrogante Martín Bava en a causa por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Etchevarren lo respaldó con una marcha en el pueblo y lo acompañó hasta el juzgado.

Javier Fuego Simondet Por