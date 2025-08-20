Laura Soldano, la candidata que ingresó a La Libertad Avanza por una “revelación mística”

CÓRDOBA.- Laura Soldano, la riocuartense que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados nacionales de la alianza de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, captó rápidamente la atención de los medios. Todavía no por sus declaraciones de campaña, sino por algunos de sus comentarios como “consteladora” y experta en registros akáshicos.

“Influencer espiritual” era la presentación que solían hacerle hasta hace unos días, cuando fue reemplazada por “empresaria y emprendedora”.

Desde hace poco más de un año es coordinadora del departamento Río Cuarto de LLA. Su explicación sobre cómo se sumó a las filas libertarias es mística. Cuenta que estaba meditando cuando se le reveló que Javier Milei sería presidente y que el país será un “faro de luz”. Desde entonces se dedica de lleno al proyecto violeta.

La candidata libertaria Laura Soldano en "Es un montón"

Soldano tiene 44 años y está radicada hace más de dos décadas en Río Cuarto. El contenido de sus redes, desde hace un tiempo, la muestra en su militancia, pero -como siempre pasa en estos casos- comenzaron a reaparecer videos y presentaciones suyas en las que habla de esoterismo, reencarnaciones, personas de luz y de oscuridad.

En una de sus primeras entrevistas como política, que difundió el diario Alfil, de Córdoba, a Soldano le preguntaron si ella hubiera votado en el Congreso un aumento para jubilados. Ella contestó que dependía de lo que le dijera el partido, pero sugirió que no. Dijo que los jubilados y los discapacitados “están [en el plan de Milei], pero más adelante”. Afirmó, sobre el aumento a los jubilados y la ley de emergencia en discapacidad: “Son cosas que nos hacen distraer del plan”.

LA NACION intentó sin éxito conversar con ella. Los voceros de campaña serán por ahora Gabriel Bornoroni y el candidato número 1, Gustavo Roca. Si bien el nombre de Soldano venía sonando para integrar la lista, lo que sorprendió fue su ubicación.

Hace una década se consagró campeona de Bikini Fitness y entonces emprendió su camino como creadora de contenidos relacionados con el bienestar. Publicó su libro “Sé tu mejor versión”, una guía fitness y recetario y también se hizo habitué de las redes sociales; tiene 54.000 seguidores en Instagram.

Laura Soldano, la segunda candidata a diputada de LLA en Córdoba, sobre los registros akashicos

A esa primera etapa, después le sumó una veta espiritual. En las últimas horas se viralizó un video suyo en el que sostiene que está “a una persona” de Javier Milei y a “dos personas” de Elon Musk, a quienes define como “dos personas de luz”. Explica que eso significa que está a esa cantidad de gente que a ellos le hablen de ella. “Como la oscuridad trabaja y trabaja más rápido (…) a mi perfil me lo vio Cristina (Kirchner), ella misma”, añade.

En otro video, en respuesta a sus seguidores, señala cómo los registros akáshicos y las constelaciones pueden ayudar en diferentes facetas, entre ellas, los autos. Comenta cómo un mecánico que se está formando en registros akáshicos preguntó qué datos debía pedir para “abrirle los registros” a un auto.

Laura Soldano, candidata de Milei en las elecciones nacionales

“Ahí todos respondimos porque se constela a vehículos, animales, personas obviamente, a casas, a tu guitarra, cualquier cosa que veas que se traba, que no funciona, que se rompe, que gastás un montón de plata y siempre se rompe. Entonces vas y lo constelás y de forma online el aparato empieza a funcionar -describe- ¿Qué prueba hay de esto? Bueno, él es un mecánico al que le gustaron las terapias holísticas, se metió a hacer todo esto y vio que constelando a los vehículos de su taller los vehículos se reparaban, era increíble, mágico. O sea, es así, lo comprobó él. Si tenés un aparato, un auto, un vehículo, una casa o algo hacelo constelar y comprobalo por vos mismo”.

Su candidatura tiene también un costado más terrenal. Su pareja es Gastón González, empresario agropecuario y corredor del rally Dakar. También es un sostén importante para LLA en el sur cordobés. Estuvo a punto de ser candidato a intendente por el partido en esa ciudad, pero un problema con la documentación lo dejó afuera.

González es presidente del Grupo Tigonbu, un conglomerado agropecuario de 40 años de trayectoria que produce en 18.000 hectáreas propias (lleva 30 años mejorando la raza Aberdeen Angus colorada) y genera bioetanol y biogas en sus procesos.