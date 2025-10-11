El fiscal Ramiro González ratificó ante la Cámara Nacional Electoral que Karen Reichardt debe encabezar la lista de LLA

Tras la apelación de La Libertad Avanza (LLA) al fallo por la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires y a la espera de la resolución final de la Cámara Nacional Electoral, el fiscal Ramiro González se pronunció y ratificó la decisión del juez electoral Alejo Ramos Padilla de que quien encabece la lista violeta sea Karen Reichardt y no Diego Santilli como busca el Gobierno.

“Asignar el derecho al tercer diputado [Santilli], no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades, sino que, además, en el caso concreto -al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo-, atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado que además, por cierto, podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", expresó el fiscal.

González se justificó en que la Constitución Nacional sostiene que los Estados deben “tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” y garantizar la igualdad de condiciones con los hombres en relación a “la posibilidad de ser elegidas para todos aquellos cargos que sean objeto de elecciones públicas”.

En este sentido, en cuanto al pedido de LLA de que Santilli encabece la nómina, el fiscal consideró: “Una aplicación literal de la norma de sustitución en el contexto concreto del caso, para empezar, contradice el principio de progresividad y no discriminación en lo que a derechos de participación política de las mujeres se refiere”.

Este jueves, el juez Ramos Padilla negó el pedido de LLA de que Santilli encabece la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y el Gobierno apeló al fallo. Dispuso que el primer lugar corresponde a Reichardt, que ocupaba el segundo puesto de la nómina oficializada pero subió ante la renuncia de José Luis Espert -cabeza de la boleta- por el escándalo que lo vincula con un empresario sospechado de narcotráfico, tras ser imputado por presunto lavado de dinero.

En la apelación, que lleva las firmas de los apoderados de La Libertad Avanza, Juan Osaba, Alejandro Carrancio y Luciano Gómez Alvariño, el oficialismo nacional calificó la resolución de Ramos Padilla como “arbitraria y contradictoria” y espera que la Cámara Nacional Electoral haga lugar a un reordenamiento.

“Lo que está en juego no es una conveniencia política de una u otra Alianza, sino el derecho, ultra tutelado, del elector a votar informado con un Instrumento Electoral –BUP- que refleje su decisión de la forma más pura y real, siendo esto responsabilidad de todos los integrantes del sistema electoral", señaló el Gobierno en la apelación.

El Gobierno espera la respuesta de la Cámara Nacional Electoral Instagram

Además aseguró que para llevar adelante el procedimiento de reimpresión de la boleta única de papel no sería necesario un nuevo proceso licitatorio, “sino que se ejecutaría mediante adenda al convenio celebrado entre el Ministerio del Interior y Correo Argentino”.

La Cámara Nacional Electoral deberá resolver el petitorio luego de que el magistrado de primera instancia concediera el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio y diera traslado a los adversarios políticos que se opusieron ante la justicia: Fernando Gray (Alianza Unión Federal), Malena Galmarini (Fuerza Patria) y María Eugenia Talerico (Alianza Potencia).